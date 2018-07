Riciclaggio con 53 indagati | c' è Gattuso

Italia : Riciclaggio denaro con 53 indagati - c'è anche Gattuso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Temptation Island - bomba giudiziaria sul reality di Mediaset : concorrente indagato per frode e Riciclaggio : Scoppia una grana giudiziaria alla nuova edizione di Temptation Island . Il reality di Mediaset deve ancora cominciare e c'è già il primo guaio con la giustizia per uno dei concorrenti, uno dei ...

Migranti : banconote ‘ripulite’ nei Balcani - mln di euro pronti per Riciclaggio : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – C’era anche il riciclaggio transnazionale di ingenti capitali illeciti tra gli affari del gruppo criminale smantellato dai carabinieri del Nucleo informativo di Palermo che hanno eseguito il fermo emesso dalla locale Procura distrettuale antimafia a carico di 17 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita al traffico di clandestini sulla tratta ...

Migranti : banconote ‘ripulite’ nei Balcani - mln di euro pronti per Riciclaggio (2) : (AdnKronos) – Proprio per reperirli l’uomo ha coinvolto anche Gabriele Torres, Salvatore Morello e Francesco Tinnirello. Erano loro ad avere il compito di trovare ingenti quantitativi di ologrammi, necessari a riciclare alcuni milioni di euro in banconote, già smacchiate e tuttora custodite in area Balcanica. Il gruppo composto da Ljatifi, Giangrosso, Nikci e Dobjani ha creato, utilizzando sofisticate procedure finanziarie, una ...

Zamparini e Palermo - i guai non finiscono mai : accusa di autoRiciclaggio : Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica palermitana, hanno consentito di accertare gravi indizi di colpevolezza a carico del patron friulano Maurizio ...

Fisco - Gratteri : “Liberalizzare il contante? No - per combattere Riciclaggio e lavoro nero dovremmo far sparire le banconote” : Si è aperto ieri a Lamezia Terme, mercoledì 20 giugno, l’ottava edizione di Trame, festival dei libri sulle mafie in programma dal 20 al 24 giugno. Tra gli ospiti della prima giornata, il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, protagonista dell’incontro “Dove finiscono i soldi della coca”. Parlando del denaro sporco generato dai traffici di cocaina, il magistrato non ha risparmiato critiche, una di queste agli ...

Corruzione : M5S - Consiglio Ue adotta nostra direttiva su Riciclaggio : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – ‘Il Consiglio dell’Unione europea ha dato oggi il via libera alla nuova direttiva sul riciclaggio. Si tratta di uno strumento di diritto penale che rafforza e facilita la cooperazione tra le Autorità nazionali di contrasto della criminalità. Si rafforza la legalità attraverso una definizione comune del reato di riciclaggio e dei reati presupposti, delle pene, si prevedono sanzioni accessorie e ...

Fermato alla frontiera con 235mila euro : broker molisano denunciato per Riciclaggio : Dalla Guardia di Finanza. L'uomo, 40 anni, aveva messo il denaro in un marsupio, nascosto sotto il sedile dell'auto guidata da un parente. Ai 'baschi verdi' aveva detto di non trasportare valuta ...

Riciclaggio : broker nasconde 253mila euro in auto - denunciato : Fermato al valico Como-Brogeda: l'uomo aveva assicurato ai funzionari della dogana di non trasportare valuta

Milano : Riciclaggio internazionale - gdf arresta consulente finanziario (2) : (AdnKronos) - Le ricostruzioni contabili e bancarie svolte dai militari della guardia di finanza hanno permesso di accertare un fraudolento sistema di sovrafatturazione pari a oltre l’80 per cento dell’importo indicato nelle richiamate fatture fittizie, confluite poi nelle dichiarazioni fiscali pres

Milano : Riciclaggio internazionale - gdf arresta consulente finanziario : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - Era il consulente finanziario di un’organizzazione criminale che aveva dato vita a una frode fiscale milionaria. La guardia di finanza lo ha arrestato con l'accusa di riciclaggio internazionale. E' accaduto a Milano. Gli uomini delle fiamme gialle hanno eseguito un’ordi

“‘Ndrangheta e Riciclaggio in Canton Ticino? Così fan tutti”. Un fiduciario si confessa alla Tv svizzera : “Sono innocente. Non potevo sapere la provenienza di quei soldi, mi sono comportato come hanno fatto molti altri”. E’ l’autodifesa di Oliver Camponovo, fiduciario di Chiasso, condannato in prima istanza per riciclaggio nell’ambito di un’inchiesta sulla ‘ndrangheta in Canton Ticino. Ma è davvero possibile riciclare milioni di franchi, provenienti dal narcotraffico, di un potente clan mafioso senza rendersi conto di ...