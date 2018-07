Rete 4 prime time tra Chiambretti | Giacobbo e Porro

Rete 4 - ecco il nuovo prime time : Chiambretti al mercoledì - Gerardo Greco sfida Piazzapulita : Piero Chiambretti Due prime serate d’informazione, una di intrattenimento. Poi la divulgazione con Roberto Giacobbo e la cronaca. Dopo la presentazione ufficiale, Rete 4 rifinisce i dettagli della propria programmazione autunnale 2018. Il palinsesto firmato dal direttore Sebastiano Lombardi – come abbiamo già avuto modo di illustrarvi – riserverà delle novità soprattutto nel prime time. ecco, nello specifico, come sarà ...

Matteo Renzi approda su Rete 4 : le prime anticipazioni sul progetto : Un programma di Matteo Renzi in onda su Rete 4? Mai dire mai, anzi, la cosa potrebbe diventare presto realtà. Nella presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato annoverato, ma si sa, per certe trasmissioni si può modificare tutto anche all’ultimo momento. I palinsesti, oltretutto, saranno sicuramente sottoposti a cambi durante i prossimi mesi. In corso d’opera, poi, così come accade sempre, anche a seconda dei responso del ...

Il Segreto lunedì e martedì nel prime time di Rete 4 (anticipazioni) : Il Segreto I Mondiali di Calcio pressano Il Segreto: dalla prossima settimana Canale 5 dedicherà agli ottavi e poi ai quarti di finale di Russia 2018 la propria programmazione, così la telenovela spagnola sarà più volte costretta a lasciare spazio ai match. Per sopperire a questa mancanza e recuperare, però, Mediaset dedicherà ben due prime serate di Rete 4 alle storie di Puente Viejo, precisamente quelle di lunedì 2 e martedì 3 luglio 2018. A ...

La7 terza Rete nel prime time Gruber-Giletti campioni di share Ecco la formula vincente di cairo : La7 inarrestabile. La campagna elettorale, le elezioni, il trionfo di Lega e M5s, lo stallo di governo, il minacciato impeachment a Sergio Mattarella, la svolta del governo Conte, il one-man show istituzionale di Matteo Salvini... tutti episodi del trionfale cammino del canale di Urbano cairo, che ha scelto di investire nell'informazione politica che costa poco e che, se ben gestita, può rendere moltissimo Segui su affaritaliani.it

Rete4 - Nicola Porro pronto allo sbarco in prime time : Nicola Porro A Rete4 todo cambia. Anzi, cambierà. Oltre al debutto di Roberto Giacobbo, al nuovo impegno di Barbara Palombelli e al possibile arrivo di Gerardo Greco alla guida del Tg4, sul canale diretto da Sebastiano Lombardi verrà rinnovato e potenziato l’approfondimento politico. Nicola Porro, infatti, approderà sulla rete con un nuovo programma in prime time. Il giornalista, che alcuni davano vicino al ritorno in Rai, non solo resterà ...

Barbara Palombelli approda nell'access prime time di Rete 4? : Il detto dice Non c'è due senza tre, così potrebbe riassunto il destino per uno dei volti di punta Mediaset che dal 2013 ha preso possesso dello studio di Forum nel mattino di Canale 5 e nel pomeriggio di Rete 4. E' proprio della Rete di Sebastiano Lombardi che vi vogliamo parlare.In una fase di cambiamenti che vedono gli arrivi di Gerardo Greco (probabile) e Roberto Giacobbo, Dagospia lancia l'indiscrezione secondo cui Barbara Palombelli ...

Barbara Palombelli condurrà una trasmissione nell’access prime time di Rete 4 - contro Lilli Gruber? : Barbara Palombelli condurrà una nuova trasmissione nell’access prime time di Rete 4? Sono queste le ultime news che riguardano la giornalista conduttrice di Forum. Se l’indiscrezione fosse confermata la Palombelli andrebbe a “scontrarsi” direttamente con “Otto e Mezzo” di Lilli Gruber su La7. Barbara Palombelli: verso la sfida diretta con Otto e Mezzo di Lilli Gruber di LA 7 Grandi novità in casa Mediaset per la nuova stagione televisiva ...

Maturità 2018 - oggi i nomi dei Commissari esterni/ Ma solo in segReteria : prime reazioni degli studenti : Maturità 2018, oggi i nomi dei Commissari esterni: il Miur rivelerà ufficialmente chi saranno i membri delle commissioni per ogni classe. Quando e dove scoprirli. Dal Miur tutto tace: il sito ufficiale del Ministero non ha ancora diffuso i nomi dei Commissari esterni della Maturità 2018 che tuttavia sono già arrivati, puntuali, nelle varie segreterie scolastiche. Tanti studenti da tutta Italia hanno segnalato ai portali ScuolaZoo e ...