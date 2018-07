leggioggi

: Responsabilità precontrattuale della Pa: chiarimenti del Consiglio di Stato - #Responsabilità #precontrattuale - zazoomnews : Responsabilità precontrattuale della Pa: chiarimenti del Consiglio di Stato - #Responsabilità #precontrattuale - GiurisModenese : La responsabilità della parte che conosceva le cause di invalidità del contratto (e le ha taciute alla controparte)… -

(Di sabato 14 luglio 2018) Con la sentenza n. 5 del 4 maggio 2018 l’Adunanza Plenaria deldiha risolto un contrasto interpretativo insorto nella più recente giurisprudenza amministrativa sul temaPa nelle procedure di evidenza pubblica. La decisione è intervenuta all’esito di una complessa vicenda giudiziaria avente ad oggetto una gara di appalto indetta dalla Regione Calabria per l’affidamento del servizio di ristorazione delle aziende sanitarie e ospedaliere alla quale partecipava un raggruppamento temporaneo che, dopo essere risultato primo per l’offerta tecnica, eraescluso dalla gara per aver presentato un’offerta in aumento rispetto all’importo annuale dell’appalto (nonché di un altro r.t.i. anch’esso escluso per analoghe ragioni) con conseguente dichiarazione di gara deserta. Dopo una prima impugnazione ad ...