Reddito di cittadinanza ultime notizie coperture | il parere del Ministro Tria

Danilo Toninelli : rivedere i pedaggi autostradali per finanziare il Reddito di cittadinanza : Dopo l'estate il discorso non potrà più essere rinviato: i 5 Stelle dovranno mettere mano al reddito di cittadinanza , il punto programmatico che con ogni probabilità gli ha fatto vincere le elezioni ...

Tria : "Per Reddito cittadinanza troveremo i soldi nel bilancio" : E' questo il problema, non le regole europee', spiega il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in conferenza stampa a Bruxelles al termine dell'Ecofin. I fondi necessari a realizzare la misura, ...

"Non si può fare nulla" Tria stoppa tassa piatta e Reddito di cittadinanza : Il problema è che in un momento di rallentamento dell'economia, non si possono fare aggiustamenti troppo forti che rischiano di essere prociclici e di accentuare il rallentamento dell'economia', ha ...

A Livorno via al Reddito di cittadinanza : Nei prossimi giorni il Comune di Livorno invierà un sms ai 187 beneficiari del reddito di cittadinanza 2018 con le indicazioni su quando e dove andare a ritirare il contributo. Lo annuncia il sindaco ...

Livorno - dove il Reddito di cittadinanza è realtà : "1.200 euro a famiglia per i primi 6 mesi" : Il governo Lega-Movimento 5 Stelle è ancora in alto mare per varare il reddito di cittadinanza, ma c'è una città in cui diventerà...

Corte Conti : per Reddito cittadinanza servono risorse extra : Roma, 12 lug., askanews, - Per il reddito di cittadinanza servono risorse straordinarie. La Corte dei Conti, pur non citando direttamente il provvedimento contenuto nel contratto di governo, avverte: '...

[L'analisi] La svolta di Savona - che mette in frigorifero la legge Fornero - la flax tax e il Reddito di cittadinanza : ... schierandosi, di fatto, con Tria e questa saldatura fra i due pezzi da 90 dell'economia nel governo Conte complica non poco, per Salvini e Di Maio, la dinamica politica dei prossimi mesi, a ...

Luigi Di Maio ha svelato il trucco contabile che permetterà la realizzazione del reddito di cittadinanza, la proposta regina del programma elettorale del M5s. Nelle comunicazioni al Senato, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ha spiegato i passaggi che consentiranno a tutti gli italian

Savona sul Reddito di cittadinanza : "Lavoriamo per finanziarlo anche con le risorse Ue" : Il governo lavora per finanziare parte il reddito di cittadinanza anche con il Fondo sociale europeo. A spiegarlo, durante un question time alla Camera è il ministro agli Affari europei, Paolo Savona, che sottolinea come l'esecutivo sia all'opera per trovare un modello di reddito di cittadinanza compatibile con l'utilizzo dei "fondi strutturali europei, di cui il fondo sociale è una componente".Una misura di mero sostegno al ...

Di Maio : con Reddito cittadinanza 1 mln cercheranno lavoro : Roma, askanews, - Il reddito di cittadinanza è una "misura economica" e con l'introduzione "almeno un milione di persone cercheranno lavoro". E' quanto ha indicato il vice premier e ministro del ...