Recensione Land Rover Explore | il 4x4 degli smartphone

Yoku's Island Express - Recensione : Per quanto un certo idraulico baffuto continui a spadroneggiare attirando milioni e milioni di giocatori senza disdegnare dei cambiamenti anche molto importanti nella formula e nelle meccaniche di gioco, il genere platform non è di certo uno dei più in voga in questi ultimi anni, soprattutto tra le grandi compagnie. Certo, ci sono le eccezioni come l'Unravel sostenuto da EA (comunque un progetto indie) ma quando un capolavoro come Rayman Legends ...