Real Madrid-Hazard | il calciatore annuncia l’addio al Chelsea

Hazard-Real Madrid : "Dopo 6 anni al Chelsea voglio provare qualcos'altro" : Eden Hazard spaventa il Chelsea. E apre in modo deciso al trasferimento al Real Madrid. Il talento belga fa gola a diverse big d'Europa, anche al Barcellona,, ma da sempre ha fatto filtrare la sua ...

Real Madrid - follia per Hazard : Florentino Perez offre 170 milioni : follia PER Hazard- Il Real Madrid ha scelto il sostituto di Cristiano Ronaldo. Difficile arrivare a Mbappè e Neymar, ecco perchè il club madrileno sarebbe pronto a mettere le mani su Hazard. Il fantasista belga potrebbe rappresentare il degno erede di CR7: qualità, classe e ancora margini di miglioramento notevoli. OFFERTA MONSTRE DA 170 milioni […] L'articolo Real Madrid, follia per Hazard: Florentino Perez offre 170 milioni proviene da ...

Benzema al Napoli?/ Ultime notizie : Ancelotti insiste e il Real Madrid ha già pronto il sostituto : Benzema al Napoli? Ultime notizie: Ancelotti insiste per l'attaccante francese e il Real Madrid ha già pronto il sostituto, ma c'è il nodo dell'ingaggio(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:35:00 GMT)

International Champions Cup 2018 : date - calendario - programma - orari. Tutte le partite : ci sono Juventus - Inter - Milan - Real Madrid e le corazzate : Siamo in piena estate, tempo di grandi amichevoli per le squadre che si stanno preparando per la prossima stagione. I tifosi sotto l’ombrellone e nel cuore delle vacanze stanno iniziando a caricare le pile in vista dei vari campionati. Proprio per regalare dei match stellari anche tra un bagno e l’altro, è stata ideata l’International Champions Cup, un prestigioso torneo a cui partecipano le squadre più importanti del ...

Neymar - il Real Madrid smentisce : "Niente contatti - parleremmo prima con il Psg" : Neymar, 26 anni, stella del Brasile e del Psg. Afp Il Real Madrid ha smentito le voci arrivate dal Brasile su un presunto contatto con Neymar per sondarne la disponibilità a tornare in Spagna. Con una ...

Neymar-Real Madrid? Arriva il comunicato ufficiale dei blancos : Neymar-Real Madrid trattativa che fa già molto discutere ancor prima di entrare realmente nel vivo, ecco il comunicato delle merengues “Date le informazioni costanti che collegano il giocatore del PSG Neymar Jr. al nostro club, il Real Madrid C. F. vuole chiarire che non ha intenzione di presentare alcuna offerta per il giocatore. Il rapporto tra i due club è straordinario, quindi se, in qualsiasi momento, il Real Madrid decidesse di ...

NEYMAR AL Real MADRID? / Ultime notizie : la secca smentita dei galacticos con un comunicato : NEYMAR al REAL MADRID? Ultime notizie: sarà O'Ney a sostituire Cristiano Ronaldo ai galaticos? Rimane però in piedi anche l'ipotesi che porta a Eden Hazard centrocampista belga del Chelsea.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 23:11:00 GMT)

Ancelotti : 'Io aziendalista? Napoli non è Real Madrid o Bayern' : FOLGARIDA - Carlo Ancelotti a tutto campo con i tifosi del Napoli. Il tecnico del Napoli ha incontrato i sostenitori azzurri insieme con il presidente De Laurentiis e Lorenzo Insigne nel teatro di ...

Calciomercato Real Madrid - altra smentita : 'Nessuna offerta per Neymar' : Il dopo Cristiano Ronaldo è già iniziato, Madrid si è risvegliata senza il suo fuoriclasse ma con la stessa voglia di vincere e divertirsi. Perchè sì, CR7 è diventata una leggenda del calcio ...

Real Madrid scatenato dopo la cessione di Ronaldo alla Juventus : pronti 170 milioni per Hazard : Il Real Madrid è alla ricerca di una nuova stella per far dimenticare Cristiano Ronaldo e, oltre a Neymar e Mbappè, l’altro nome sotto i riflettori della dirigenza blanca è quello di Eden Hazard. Secondo il Daily Mail, il club di Florentino Perez sta preparando un’offerta di 150 milioni di sterline (170 milioni di euro) da presentare formalmente al Chelsea. Il belga ha ancora due anni di contratto a Stamford Bridge e finora ha ...

Neymar - dal Brasile : emissario del Real Madrid contatta il papà del giocatore : Partito Cristiano Ronaldo, il Real Madrid inizia l'opera di ricostruzione e il primo nome sulla lista di Florentino Perez resta sempre quello di Neymar. Tant'è, scrive oggi il brasiliano 'Globesportè, ...

Real Madrid - assalto per il sostituto di Ronaldo : contatti con l’agente di Neymar : Sono ore caldissime in casa Real Madrid, in particolar modo i Blancos hanno dovuto fare i conti con l’addio di Cristiano Ronaldo, il portoghese si è trasferito alla Juventus. Il club spagnolo si è messo subito alla ricerca del sostituto ed almeno nelle intenzioni ha individuato una soluzione: si tratta dell’attaccante Neymar del Psg. Nelle ultime ore contatto tra il Real Madrid ed il papà-procuratore dell’attaccante ...

MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie : soldi più un top player - ma c'è l'ostacolo Real Madrid : Milinkovic Savic ALLA JUVENTUS, Ultime notizie: Lotito chiude, ma i bianconeri hanno un piano che potrebbe coinvolgere Cuadrado e Mandzukic per arrivare al serbo(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:53:00 GMT)

Il Real vuole riportare a Madrid James Rodriguez : Madrid, SPAGNA, - riportare al Santiago Bernabeu James Rodriguez . L'ipotesi, con il passare delle ore prende sempre più consistenza, come conferma la prima pagina di Marca , che apre con un più che ...