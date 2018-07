Rai4 compie 10 anni | la programmazione speciale di sabato 14 luglio 2018

blogo

(Di sabato 14 luglio 2018) Oggi,14, Rai 4 festeggia i suoi primi diecidi vita (giovedì scorso a Roma party alla presenza del direttore di Rai Gold - che include anche Rai Premium e Rai Movie - Roberta Enni, del fondatore di Rai 4 Carlo Freccero e del dg Rai Mario Orfeo). In occasione dell’versario, il canale semi generalista della Rai proporrà a partire dalle ore 13:30 una maratona di film rappresentativi degli’80, decennio in cui affondano le radici su cui è costruita la linea editoriale del canale. Quattro cult a cavallo tra i generi, opere che hanno dato vita a saghe, spin-off e influenzato l’immaginario collettivo.Si comincia con Wall Street (1987), uno dei film più noti di Oliver Stone, rappresentativo dell’epoca in cui è stato prodotto e capace di generare un sequel nel 2010 sempre a firma di Stone. Secondo film della maratona è un classico del genere fantasy, ...