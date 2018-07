Ragusa | gli orari estivi degli uffici anagrafe

Operazione Husky 12 luglio 1943-2018 : cerimonia a Ragusa : “ Operazione Husky ” 12 luglio 1943 - 2018. Oggi a Ragusa la cerimonia in occasione del 75° anniversario dello sbarco alleato in Sicilia

Marijuana in un centro di accoglienza : controlli a Ragusa e Giarratana : La Squadra Mobile di Ragusa ha effettuato controlli straordinari presso tre centri di accoglienza per migranti, due a Ragusa ed uno a Giarratana , al

In pagamento gli assegni per disabili gravi a Ragusa : In pagamento gli assegni per disabili. Le somme destinate ai disabili gravi sono già in pagamento e saranno relativi al periodo gennario aprile 2018