“Questi sono i miei ultimi desideri” A 9 anni | malato terminale | commuove il mondo con

Salvini canta “Io vagabondo” alla festa della Lega : “Questi sono gli unici nomadi che ci piacciono” : Matteo Salvini ha partecipato alla festa della Lega Nord a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Sul palco, insieme ai militanti e ai politici locali, ha cantato “Io vagabondo” dei nomadi. Daniele Belotti, ex capo ultrà dell’Atalanta e ora deputato col Carroccio, ha preso il microfono per una variante alla canzone: “Io, bergamasco che son io, atalantino che non sono altro”. alla fine del brano, Salvini ha chiesto un ...

Juventus - Perin non sta nella pelle : “Questi sono treni che passano una volta nella vita - non potevo rifiutare” : Mattia Perin ha commentato il suo trasferimento alla Juventus, sottolineando come non avrebbe potuto dire di no ai bianconeri “Questi sono treni che passano una volta nella vita e non potevo rifiutare la Juventus. Mi sento pronto, ho passato dei momenti difficili con gli infortuni che mi hanno fatto crescere, diventare uomo e trovare un equilibrio. Arrivo alla Juventus all’età giusta“. Foto LaPresse/Giordan Ambrico Lo ha detto ...

“Questi sono per voi”. Nozze reali - l’inaspettato gesto di Harry e Meghan Markle. Anche questa volta i novelli sposi hanno lasciato senza parole : la foto da 10 e lode : Un matrimonio che ha già fatto la storia: il principe Harry d’Inghilterra e l’attrice americana Meghan Markle, da sabato ufficialmente il duca e la duchessa del Sussex, hanno celebrato la loro unione con una giornata che la casa reale farà fatica a scordare. L’ingresso solitario di Meghan in chiesa, la cerimonia religiosa, officiata dal ‘Right Reverend’ David Conner e solennizzata dall’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby nella ...

BARBARA D'URSO VS AIDA - “Questi RAGAZZI SONO AMATISSIMI”/ Frecciatine a Pomeriggio 5 (Grande Fratello 2018) : BARBARA d’Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:55:00 GMT)