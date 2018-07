huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Queste spassose vignette mostrano come cambiano gli uomini quando diventano papà - Psicolorin : RT @HuffPostItalia: Queste spassose vignette mostrano come cambiano gli uomini quando diventano papà - HuffPostItalia : Queste spassose vignette mostrano come cambiano gli uomini quando diventano papà - GuardaCheVideo : Anche gli animali vivono giornate no: queste foto (spassose) non ci lasciano dubbi -

(Di sabato 14 luglio 2018) Weng Chen è finita sulle pagine dei giornali per i suoi fumetti sull'essere genitore. La sviluppatrice di videogiochi e illustratrice di Seattle ha due figli, di 3 e 5 anni.Per l'ultima festa del papà ha creato una serie su suo marito, James, e sui tanti modi in cui la paternità gli ha cambiato la vita.Svegliarsi la mattina: Prima/Dopo.I fumettigli "effetti trasformativi" dei bambini sul sonno di un uomo, sui piani per il weekend, sul guardaroba e molto altro.Weng ha dichiarato a HuffPost che a suo marito sono piaciuti i fumetti. "È felice che non lo abbia fatto sembrare un disastro totale perché nei fumetti prendo in giro anche me stessa e i miei figli", ha detto.Cibo consentito in macchina - Prima: "Niente bibite in macchina"/ "è acqua"/ Allora mettila in una borraccia. Dopo: ok, niente gelato in macchina.La serie ha destato ...