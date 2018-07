Quelle Brave Ragazze | sondaggio shock sulle donne Perché sono litigiose?

Valeria Graci a Blogo : "Il non rapporto con la Panicucci - gli apprezzamenti della d'Urso - gli ascolti di Quelle Brave ragazze - Katia Follesa e... la Isoardi" : "La più grande novità di questa edizione è che io sono dimagrita 7 chili!". Valeria Graci presenta così, a modo suo, la seconda stagione di Quelle brave ragazze , il programma che conduce con Veronica Maya, Mariolina Simone e Arianna Ciampoli la mattina su Rai1 dal lunedì al venerdì. L'attrice, speaker di Radio Zeta (fino a qualche settimana fa in coppia con Manila Nazzaro), ha parlato ai microfoni di Blogo anche del suo passato televisivo ...

Quelle Brave ragazze : Vladimir Luxuria insultata : Vladimir Luxuria insultata a Quelle brave ragazze : cosa è successo Questa mattina, giovedì 14 giugno, Vladimir Luxuria è stata ospite a Quelle brave ragazze , la trasmissione del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo spin-off di Unomattina Estate e condotta da Arianna Ciampoli, Valeria Graci, Veronica Maya e Mariolina Simone. Come da rito, prima di fare ingresso in uno studio televisivo si passa dalla sala trucco. Attraverso un ...

Quelle Brave ragazze - Valeria Graci : “Mi piacerebbe aver ospite Barbara d’Urso” : Dopo il successo ottenuto l’estate scorsa, Valeria Graci è tornata alla conduzione di “Quelle brave ragazze” il programma di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì per tutta l’estate. Insieme a lei, al timone, vi sono anche: Veronica Maya, Mariolina Simone e Arianna Ciampoli. Di cosa si parla nel talk tutto al femminile? I temi sono svariati proprio per abbracciare una fetta di target più ampia possibile. Ci si confronta e ...