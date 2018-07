Quelle brave ragazze e il sondaggio sulle donne litigiose | è polemica

lanostratv

: Un nuovo caso in Rai, il sondaggio pazzesco: 'Ma perché le donne...?'. Chi finisce in grossi guai - Libero_official : Un nuovo caso in Rai, il sondaggio pazzesco: 'Ma perché le donne...?'. Chi finisce in grossi guai - Fr4ncyTUrry : Polemica Rai per un cartello sulle “donne litigiose” nel programma Quelle Brave Ragazze - BITCHYFit : Polemica Rai per un cartello sulle 'donne litigiose' nel programma Quelle Brave Ragazze | BitchyF -

(Di sabato 14 luglio 2018)a rischio chiusura? Scoppia lasul web Nelle ultime ore sui social è scoppiata una bufera che potrebbe diventare un vero e proprio caso. Nella puntata di venerdì 13 luglio a, il programma condotto da Arianna Ciampoli, Valeria Graci, Veronica Maya e Mariolina Simone ogni mattina su Rai1, si è parlato dei rapporti di coppia. Il dibattito è stato preceduto da un servizio realizzato dall’ex concorrente del Grande Fratello Mary Segneri secondo la quale le discussioni, se ben affrontate, rappresentano una buona occasione per una scelta matura del rapporto di coppia. L’ex gieffina ha dato anche dei consigli su come imparare a litigare in maniera intelligente: non urlare, mai mortificare e offendere, trovare sempre un compromesso e ascoltare l’altro. Il tema è stato affrontato in studio con le conduttrici die gli ...