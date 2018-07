Quegli intellettuali naufraghi muti nel mare del potere

ilgiornale

(Di sabato 14 luglio 2018) "Dici:/ per noi va male. Il buio cresce. Le forze scemano (...) E il nemico ci sta innanzi più potente che mai./ Sembra gli siano cresciute le forze. Ha preso una apparenza invincibile./ E noi abbiamo commesso degli errori, non si può negarlo./ Siamo sempre di meno. Le nostre/ parole d'ordine sono confuse. Una parte delle nostre parole/ le ha stravolte il nemico fino a renderle irriconoscibili./ Che cosa è errato ora, falso, di quel che abbiamo detto?/ Qualcosa o tutto? (...)".CIto una poesia di Bertolt Brecht, e un'altra ne citerò poi, perché Brecht scrisse queste poesie in tempi sicuramente peggiori del nostro. Peggiori non per la coscienza personale, soprattutto degli, che era cattiva come lo è quella odierna, ma perché la dittatura nazista poneva limiti all'espressione del pensiero ben più terribili di quelli odierni.Eppure diversi, amici miei, sembrano ...