Quanto ne sai di nanotecnologie?

Quanto ne sai di parti intime maschili? : Conosci il significato di glande, prostata e prepuzio? Hai presente dove e come si innesca l’erezione? E sapresti spiegare scientificamente perché i testicoli si trovano proprio lì dove sono? Probabilmente sì, ma vorremmo metterti comunque alla prova sul tema: d’altronde, ripassare le basi dell’anatomia e del funzionamento dell’apparato genitale maschile (ma anche femminile) ti preserverà dai dubbi e dalle paranoie che potrebbero ...

Quanto ne sai sui dinosauri? : Se nell’epoca delle fake news è difficile capire dove stia la verità rispetto a un avvenimento accaduto da poche ore, pensate Quanto possa essere difficile sfatare miti e leggende intorno ai dinosauri (qualcuno ha detto Jurassic Park?). Molti di noi sono cresciuti affascinati da queste creature straordinarie ma lontane nel tempo, e non sempre è facile capire dove finisca il racconto e inizi la Storia. Con il nostro quiz potete richiamare ...

Vulva - vagina e clitoride : Quanto ne sai di parti intime femminili? : Conosci la differenza tra Vulva e vagina? Sapevi che anche le donne, quando fanno sesso, vanno incontro a una piccola erezione? E, matita alla mano, sapresti disegnarci un clitoride? Forse siamo scettici, ma abbiamo il sentore che in molti avrebbero qualche dubbio in almeno una delle tre. D’altronde, quando si parla di genitali femminili, tutti ne sono affascinati, ma pochissimi si dimostrano davvero competenti in materia. Se sei tra quelli che ...

Quanto ne sai sul tuo metabolismo? : Se non riusciamo ad arrivare alla prova costume come vorremo, è sempre colpa sua. Dagli una scossa! Riattivalo! Acceleralo!, leggiamo qua e là, quasi si trattasse di un motore arrugginito. Eppure quando si parla di metabolismo, la questione è ben più complessa di così. E nella selva di integratori, frullati e diete per stimolarlo ci sarebbe molto da investigare. Ma prima di tutto: abbiamo chiaro di cosa parliamo quando parliamo di metabolismo? ...

NBA - Quanto lavoro per Masai Ujiri : dieci candidati per la panchina dei Toronto Raptors : Per quanto possa sembrare strano, nella sua carriera a capo delle dirigenze di Denver e Toronto il General Manager Masai Ujiri non ha mai scelto un capo-allenatore per le sue squadre. Ai Nuggets, ...