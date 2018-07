Qualitel promuove la Rai | Alberto Angela | Sanremo e Report al top del gradimento

blogo

(Di sabato 14 luglio 2018) Sono arrivati i dati del monitoraggio sulla qualità percepita dai telespettatori sintonizzati sul servizio pubblico radiotelevisivo effettuato da Gfk per conto dell'azienda radiotelevisiva di Stato ed i motivi per sorridere per l'attuale governance della tv pubblica (in attesa di essere rinnovata) ci sono tutti.Si parte dall'ottimo 8,5 di(scala da uno a dieci) per La penisola dei tesori di, ma ottiene un buon 7,7 il Festival ditargato Claudio Baglioni (l'anno prima il dato era del 6,8) e sempre per quel che riguarda l'intrattenimento La Corrida di Carlo Conti si porta a casa 7,8 econdotto dal bravo Sigfrido Ranucci ottiene un 7,9.