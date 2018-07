Premi di laurea da 500 a 3000 euro | scadenza entro agosto 2018

L’Università di Firenze Premia con 500 euro gli studenti che si laureano in tempo : L'ateneo toscano vuole scoraggiare i "fuori corso" mettendo a disposizione 1.100 borse di studio da 500 euro per gli studenti che si laureeranno in tempo.Continua a leggere

Firenze - l’università Premia chi si laurea in tempo con assegni da 500 euro : Firenze, l’università premia chi si laurea in tempo con assegni da 500 euro Il rettore Luigi Dei vuole che la borsa di studio funga da incentivo per ridurre i fuoricorso. La premiazione avverrà forse nel giorno della strage del bus Erasmus in Spagna Continua a leggere L'articolo Firenze, l’università premia chi si laurea in tempo con assegni da 500 euro proviene da NewsGo.

“Donne ad alta quota” : laureata in ingegneria all’Università di Pisa vince il Premio Marisa Bellisario : Chiara Amato, neolaureata in ingegneria aerospaziale all’Università di Pisa, ha vinto la Mela d’Oro della XXX edizione del Premio Marisa Bellisario, “Donne ad alta quota”. La cerimonia si è svolta Roma al Foro Italico lo scorso 15 giugno e andata in onda su Raidue in seconda serata il 19 giugno. Chiara, classe 1990 e originaria di Salerno, è risultata vincitrice spuntandola su tantissime candidature e superando un rigoroso processo di selezione ...

TotoPremier - Sorgi : 'Sapelli è stato il relatore mancato della laurea di Salvini' : L'editorialista de La Stampa Marcello Sorgi sull'ipotesi che il professore di Economia Giulio Sapelli venga indicato come possibile premier della coalizione di governo Lega-M5s. Nel dibattito con il capogruppo dei senatori leghisti Gianmarco Centinaio. 14 maggio 2018 Diventa ...