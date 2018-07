POTERE AL POPOLO Domani raccolta firme oggi a Capo d' Orlando su iniziative popolari

Donna in burkini cacciata dalla piscina a Firenze/ Miriam Amato di POTERE al Popolo apre un caso : Firenze, Donna in piscina con burkini cacciata: Miriam Amato del Potere del Popolo solleva un vero e proprio caso. Intanto l'assessore allo Sport chiede un rapporto dettagliato.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 23:36:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Intenzioni di voto post-Pontida : Lega primo partito sfiora 30% - POTERE al Popolo prende LeU : Sondaggi Elettorali Politici, le ultime notizie e Intenzioni di voto: Lega-M5s fanno sparire l'opposizione. Tiene il Pd al 20%, sprofonda Berlusconi con Forza Italia all'8,9%(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:35:00 GMT)

La voce della Politica Manifestazione di POTERE al Popolo Basilicata contro la Flat Tax : Potere al Popolo Basilicata scenderà in piazza a Potenza, sabato 30 giugno, per denunciare l'ultimo inganno di questo sistema neoliberista che il governo PentaLeghista sta attuando, in perfetta ...

POTERE al Popolo - incontro con Giorgio Cremaschi : "Venerdì 29 giugno alle ore 16:00, presso la Sala Giunta della Provincia di Catanzaro, il nodo catanzarese di "Potere al Popolo!" organizza un incontro con Giorgio Cremaschi, candidato alle ultime ...

POTERE al Popolo diventa movimento : via alle adesioni e assemblea costitutiva a ottobre : Questa estate post-elettorale è ricca di novita' sul piano organizzativo da parte delle forze della sinistra Politica in Italia. Se infatti poche settimane fa abbiamo annunciato che Liberi e Uguali diventa un partito [VIDEO], adesso anche Potere al Popolo, ovvero l'altra lista che si collocava a sinistra del centrosinistra tradizionale alle ultime elezioni politiche, ottenendo l'1,1% dei voti, ha definito le proprie tappe organizzative per ...

Dal terzo municipio di Roma - alcune proposte per POTERE al popolo : Allora, senza una rottura con questa politica è impossibile pensare un cambiamento che rovesci il tavolo istituzionale. Potere al popolo non è la vecchia politica, ma nemmeno quella nuova, Potere al ...

POTERE al Popolo Vco : "Ospedale unico di Ornavasso scelta sciagurata" : È particolarmente grave l'attacco in corso al Sistema Sanitario Pubblico e universalistico, riconosciuto come uno dei migliori al mondo per l'efficacia nel garantire a tutte e tutti il diritto alla ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città ELEZIONI IMPERIA 2018 : MARIA SEPE - POTERE AL POPOLO - FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLA ... : POTERE al POPOLO: la riflessione politica del candidato sindaco MARIA SEPE 'Ho condiviso con entusiasmo il Progetto di POTERE al POPOLO . Nelle assemblee sono entrata in punta di piedi ...

POTERE al Popolo non partecipa al presidio : Pur respingendo nettamente le dichiarazioni di M5S che configurano il veto posto a Paolo Savona al Ministero per l'Economia come un "attentato alla Costituzione" ritiene «siano pienamente legittime ...

Daniele Silvestri contro Mattarella - insultato su Twitter precisa : “Ho votato POTERE al Popolo ma il veto su Savona è un errore” : Le opinioni di Daniele Silvestri contro Mattarella e la sua decisione di non varare la nascita del governo Conte rifiutandosi di nominare ministro dell'Economia il professor Paolo Savona hanno procurato al cantautore romano una sequela di insulti e critiche su Twitter. L'artista si è espresso contro la decisione del Presidente di bocciare la lista dei ministri presentata da Lega e Movimento 5 Stelle attraverso il premier incaricato Giuseppe ...

Governo : Salvini - se salta rischio frattura tra palazzi POTERE e popolo : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “L’unico rischio che vedo è un’ulteriore frattura, separazione, distanza tra i palazzi del potere e il popolo. Il popolo ci dice vi abbiamo votato, andate, fate, migliorate, se qualcuno rallentasse ancora questo processo di cambiamento e facesse saltare un lavoro che ci è costato 15 giorni di impegno e sacrificio, tornerei ad essere arrabbiato”. Lo afferma il segretario della Lega, ...

Matteo Salvini - l'avvertimento apocalittico al Quirinale : 'Il rischio è la frattura tra palazzi del POTERE e popolo' : Matteo Salvini rompe il silenzio sull'attuale stallo nella formazione del governo sulla nomina del prof. Paolo Savona al ministero dell'Economia. Dopo il post su Facebook 'Ora sono arrabbiato', in riferimento alle indiscrezioni sulla contrarietà del Quirinale per la figura dell'economista anti-euro, il leader della Lega ha avvertito: '...