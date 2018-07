Pierpaolo Pretelli contro Paola Di Benedetto Due di picche? È una bugiarda! Che

Pierpaolo Pretelli sbugiarda Paola Di Benedetto : “E’ assurdo!” : Paola Di Benedetto sbugiardata da Pierpaolo Pretelli Paola Di Benedetto in questi ultimi giorni ha catalizzato molto l’attenzione degli italiani per via della sua vita privata. Come molti sapranno già ormai a menadito, la ex Madre Natura di Ciao Darwin ha iniziato a frequentare il cantante del gruppo Benji e Fede Federico Rossi. Difatti Paola Di Benedetto, dopo aver avuto una brevissima relazione con Francesco Monte, ha ritrovato ...