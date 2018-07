Perché Trump accusa Merkel di essere ' prigioniera' della Russia

Donald Trump : "I 12 russi incriminati? C'era Obama - non io. Perché non ha fatto nulla?" : Donald Trump torna ad attaccare il suo predecessore alla Casa Bianca, Barack Obama, dopo l'incriminazione di 12 russi nell'ambito del russiagate. "Le storie che avete sentito ieri sui 12 russi si riferiscono a cose avvenute durante l'amministrazione Obama, non l'amministrazione Trump. Perché non hanno fatto qualcosa, soprattutto quando si è saputo che il presidente Obama era stato informato dall'Fbi a settembre, prima delle ...

STORMY DANIELS ARRESTATA E RILASCIATA - PORNOSTAR AMANTE DI TRUMP/ Decade l'accusa - ecco Perché : ARRESTATA STORMY DANIELS, la PORNOSTAR presunta AMANTE di TRUMP che l'accusò di averla pagata per star zitta: si faceva toccare da alcuni clienti in uno stripclub. Avvocato: "complotto"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 23:40:00 GMT)

Perché Trump continua a confondere le spese militari degli Usa con le quote Nato : Considerate le dimensioni dell'economia americana, la percentuale del 3,6% di Pil comporta ovviamente anche una spesa in valore assoluto molto superiore a quella di qualsiasi altro Paese. A prezzi ...

Chi finanzia la Nato e Perché Trump chiede agli alleati di pagare di più : Alla vigilia del vertice annuale dell’Alleanza atlantica il barometro delle relazioni tra i due lati dell'Oceano atlantico non potrebbe segnalare un clima più tempestoso. L’America di Trump chiede agl ialleati di aumentare le spese per la difesa: nel mirino è soprattutto la Germania di Angela Merkel...

Perché i dazi di Trump rischiano di far esplodere la bolla degli «emergenti» : Il ribasso dei listini azionari emergenti dai picchi di gennaio è vicino al 20%, la soglia che delimita una correzione tecnica dall’ingresso in un “mercato Orso”. Quale strada prenderanno dipenderà da dollaro e dazi...

Perché i dazi di Trump minacciano l'industria dell'auto : Una possibile frenata degli acquisti di vetture straniere negli Usa, potrebbe avere conseguenze gravi per la stessa produzione americana

Thomas Markle : «Perché la regina vuole incontrare Trump e non me?» : Thomas Markle alza il tiro. Dopo l’intervista a Good Morning Britain (durante la quale ha raccontato come Harry gli avesse chiesto la mano di Meghan e le – (molto) presunte – opinioni del principe su Brexit e Donald Trump), il padre della neo duchessa di Sussex è tornato all’attacco, concentrandosi stavolta su Sua Maestà. E confermando la predisposizione a voler lavare «i panni sporchi» in pubblico. LEGGI ANCHEMeghan ...

Usa - dividere le famiglie migranti dal Messico si è rivelata scelta disastrosa. Ecco Perché Trump si è dovuto piegare : Alla fine, Donald Trump ha capitolato. Nel pomeriggio di mercoledì il presidente ha firmato un ordine esecutivo che permetterà ai minori e alle loro famiglie, detenuti alla frontiera, di restare uniti. L’indignazione per le immagini e le voci dei bambini, separati dagli adulti e tenuti in gabbie, alla fine ha prevalso. Trump ha però escluso di essere stato costretto a fare marcia indietro. In un comizio tenuto in Minnesota, poche ore dopo la ...

Perché Salvini e i produttori di formaggio stavolta esultano per i dazi di Trump : Non solo il vino . Ai cinesi piace sempre di più anche il formaggio italiano. Quello vero. A parlare sono i numeri: le esportazioni dei prodotti caseari verso la Cina sono cresciute del 27% nel 2017. ...

Perché Trump litiga con l’Europa : Stati Uniti ed Europa sono alleati da decenni, ma le cose stanno cambiando: c'entrano due idee diverse di mondo e due modi incompatibili di fare politica The post Perché Trump litiga con l’Europa appeared first on Il Post.

Trump : in Nordcorea spiagge immense - Perché non farci degli hotel? : Ho detto guarda che vista, perché non farci un bel residence? [...] Potreste avere i migliori hotel del mondo proprio lì. Pensateci, dalla prospettiva immobiliare. Tu hai la Corea del Sud, hai la ...

Summit fra Trump e Kim Jong-Un - Rodman in lacrime : “anche merito mio! Io minacciato di morte perchè…” [VIDEO] : Intervistato dopo il Summit fra Trump e Kim Jong-Un, l’ex cestista dei Chicago Bulls e attuale ‘mediatore’ fra le due nazioni, Dennis Rodman, è scoppiato a piangere in diretta tv Donald Trump e Kim Jong-Un si sono finalmente incontrati. I due leader rispettivamente di USA e Corea del Nord, hanno avuto un colloquio storico, un faccia a faccia che fino a qualche mese fa sembrava impossibile. Il merito di questo incontro va dato ...

Il summit Kim-Trump visto dai dissidenti nordcoreani - controlli rigidissimi a Pyongyang Perché sia raccontato solo da media di regime : Caccia senza quartiere e senza sosta ai proprietari di telefonini cinesi. È una delle misure speciali del famigerato Ministero per la Sicurezza dello Stato della Corea del nord. Fa parte di una strategia messa a punto per evitare che il summit del secolo fra Donald Trump e Kim Jong Un sia raccontato anche da media non controllati dal regime.Una fonte della Provincia di Ryanggang ha rivelato al sito di dissidenti rifugiati nella Corea del ...