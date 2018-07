Perché abbiamo voluto diventare papà

Vigilanza e Whatsapp - il "no" di Milano : "Non aderiamo Perché abbiamo un rapporto vero con i comitati" : "E' uno schema di lavoro che non si concilia con il nostri sistema organizzativo", ha dichiarato la vicesindaca Anna Scavuzzo. "I piccoli comuni non hanno i municipi come li abbiamo noi"

Decreto dignità. Berlusconi : è contro aziende. Di Maio : è preoccupato perchè abbiamo attaccato lobby : Non avendo idee originali, rispolvera ricette vecchie che sono fallite in tutto il mondo: sembra incredibile ma il ministro del Lavoro ripropone nel 2018 soluzioni vetero-comuniste gia' sconfitte nel ...

Migranti - Salvini : 'Accolto Maersk Perché abbiamo cuore buono' : "abbiamo il cuore buono a differenza di Macron". Lo ha detto Matteo Salvini parlando dell'ok allo sbarco della Maersk a Pozzallo. "Le Ong straniere non toccheranno più porti italiani", ha quindi ...

"Abbiamo il dovere di ricordare questi luoghi Perché non è stata garantita verità e giustizia" : Per qualcuno la memoria e il ricordo sono solo la testimonianza di noiosi nostalgici. Una convinzione grave per un Paese che ha tanti buchi oscuri e poche certezze sui lunghi decenni di vita repubblicana. Sono trascorsi trentotto anni dalla strage di Bologna, quando il 2 agosto 1980, alle 10.25, una bomba a tempo, contenuta in una valigia abbandonata, è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe. Quel giorno per molti ...

Ascoli Picchio - Oliva : "Progetto Re Outside era solido - non abbiamo capito perchè Bellini ha interrotto trattative" : La trattativa si è svolta con la massima professionalità e personalmente sono stato ben accolto da chi in città mi ha conosciuto ed è venuto a conoscenza del nostro modus operandi nel mondo del ...

Perché abbiamo bisogno di una 'Italia europea' : Noi di Ciudadanos guardiamo con interesse a iniziative come quella che si svolge oggi a Roma, e speriamo sinceramente che forze ugualmente europeiste nella politica, nella società civile, nel mondo ...

Rifiuti - buttiamo plastica Perché compriamo plastica. Ma non abbiamo altra scelta : E’ passato abbastanza inosservato sulla stampa l’invito di questi giorni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa che suggerisce che ogni italiano raccolga almeno un pezzo di plastica buttato per terra e lo metta nella differenziata. Il ministro si è accorto che con la plastica stiamo vivendo una specie di tragedia al rallentatore: i Rifiuti in plastica ci stanno letteralmente sommergendo. Ma non basta certo invitare i cittadini a fare gli ...

Perché abbiamo paura dei robot? : Che effetto vi fa osservare Spotmini, un robot a quattro zampe che corre in un giardino e punta il muso dritto verso la telecamera che lo inquadra? Vi impressiona vedere dei robot che aprono le porte, saltano e fanno capriole per aria o che vengono maltrattati dai loro programmatori? Se la risposta a quest’ultima domanda è positiva, sappiate che non siete i soli: secondo una ricerca di Pew Research, il 70% degli statunitensi prova diffidenza e ...

Perché abbiamo rimosso l'interesse nazionale (e come recuperare) : Negli ultimi 70 anni, parlare di interesse nazionale è stato molto difficile. Mentre gli altri stati orientavano la loro politica estera al perseguimento dell’interesse nazionale, l’Italia dal 1945 in poi negava tale concetto. L’interesse nazionale era stato per 20 anni legato all’interpretazione fa

PIANO B e SAVONA. PERCHE' ABBIAMO RAGIONE NOI - di Fabio Dragoni - : ... «Tutti gli economisti " pur nella diversità di approccio " mostrano un forte scetticismo per un progetto politico che ignora i più elementari fondamenti della scienza economica non essendo l'Europa ...

Playoff NBA – La delusione di James Harden : “ecco Perché abbiamo perso. Arbitri? Su alcune decisioni dico che…” : James Harden ha commentato a caldo la sconfitta di gara-7 contro gli Warriors spiegando cosa sia andato storto nel gioco dei Rockets Ieri notte i Golden State Warriors hanno superato gli Houston Rockets in una delicatissima gara-7 al Toyota Center di Houston, staccando il pass per le Finals NBA. Grande delusione fra le fila della franchigia texana che ha vissuto una serata da incubo dall’arco (7/44) e si è vista chiamare qualche fallo di dubbia ...

L’analisi della sconfitta del Pd : “Abbiamo perso Perché non abbiamo difeso l’immigrazione” : "abbiamo perso perché non abbiamo saputo imporre un'agenda e un racconto del paese, ma abbiamo giocato su un campo disegnato dai nostri avversari. Uno degli esempi che meglio spiega quanto sto provando a dire è proprio il tema dell'immigrazione. Quando abbiamo sostenuto che i flussi migratori mettevano a rischio la democrazia nel nostro paese abbiamo scelto di dire una cosa enorme e enormemente falsa", scrive il presidente Pd Matteo Orfini ...