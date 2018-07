Pensioni | quote e superamento della Fornero | a che punto siamo

Pensioni a quote - Di Maio rende ufficiale il piano del Governo : misure - ma non per tutti : Se fino all'altro ieri, cioè al 10 luglio, la riforma Pensioni di cui tanto si parlava, con le misure di quota 100 e quota 41, era solo frutto di ipotesi, indiscrezioni e voci, da ieri tutto sembra cambiato. L’intervento di Luigi Di Maio in Senato, durante l’illustrazione del piano programmatico dei suoi dicasteri, adesso che è Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha reso ufficiali le misure in cantiere dell’Esecutivo Conte. Non che ...

Previdenza : senza il sistema delle quote le Pensioni si allontanano di 5 mesi dal 2019 : Il nuovo Esecutivo sta preparando la sua riforma delle pensioni, quella di cui tanto si sente parlare. Quota 100, quota 41 e riapertura di opzione donna sono i provvedimenti che l'esecutivo vorrebbe introdurre. Tutte misure che hanno necessita' di essere finanziate, perché il Governo adesso deve trovare i soldi per avviarle. Proprio le coperture sono il problema che sta spingendo l’Esecutivo a prevedere una riforma in più tappe. Quota 100 ad ...

Pensioni e LdB2019 : le quote 100/41 e l'opzione donna saranno affrontate nella Manovra : Questo articolo è stato verificato con: http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2018/06/16/entro-agosto-via-flat-tax-e-pace-fiscale_741efe93-15c9-479b-866d-1bdb40c20279.html http://www.ipsoa.it/...