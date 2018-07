Pensioni | quota 42 e superbonus per superare la Fornero? Salvini rassicura | l' aboliremo

Blastingnews

: #Lavoro RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e non solo: Cgil chiede confronto con Governo (ultime notizie) - Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e non solo: Cgil chiede confronto con Governo (ultime notizie) - EmanueleAnsel : QuiFinanza: Pensioni, per superare la Fornero spuntano quota 42 e superbonus. - infoitinterno : Pensioni notizie oggi: Quota 42 nel 2020, superbonus arriva subito -

(Di sabato 14 luglio 2018) Le ultime novita' VIDEO sulleanticipate ad oggi riguardano la contrapposizione nelle dichiarazioni della Corte dei Conti e di. La prima frena ogni entusiasmo sulla controriforma, asserendo che non vi siano i margini per delle modifiche,invece prosegue nel suo intento e rilancia la sfida sull'abolizione della legge.100 e 41, utopia o possibilita' reale? Per la Corte dei Conti non vi sono margini per modificare la riforma delletargata. A livello finanziario non vi sarebbe alcuna sostenibilita' per le riforme pensate. I conti non concedono spazio per la flessibilita' in uscita dal lavoro, doccia fredda dunque per il neo Governo che proprio recentemente, per voce di Luigi Di Maio, aveva tranquillizzato i lavoratori rilanciando41 per tutti e100 solo per alcuni. Tutto da rifare dunque dopo il ...