Pensioni | Di Maio | tagli a quelle d’oro da 4000 euro in su senza contributi

Cambiano requisiti e uscite per le Pensioni nel 2019 - ma anche novità da Di Maio : Sono stati giorni di fuoco questi ultimi in materia pensionistica. Luigi Di Maio ha relazionato in Senato sulle novita' che il suo Esecutivo sta valutando di inserire nel sistema. Quota 41 secondo il Vice Premier dovrebbe essere misura che permetta una finestra di uscita a tutti coloro che hanno 41 anni di anzianita' di servizio. Quota 100 invece è misura che concedera' numerose combinazioni di uscita tra eta' anagrafica e contributi versati, ma ...

Luigi Di Maio pronto a colpire anche le Pensioni 'normali' per favorire gli assegni assistenziali : Quando gli italiani smetteranno di festeggiare per i quattro soldi tolti ai deputati col ricalcolo dei vitalizi , forse dovranno iniziare a preoccuparsi per le loro pensioni. Lì si tratta di 630 ...

Pensioni a quote - Di Maio rende ufficiale il piano del Governo : misure - ma non per tutti : Se fino all'altro ieri, cioè al 10 luglio, la riforma Pensioni di cui tanto si parlava, con le misure di quota 100 e quota 41, era solo frutto di ipotesi, indiscrezioni e voci, da ieri tutto sembra cambiato. L’intervento di Luigi Di Maio in Senato, durante l’illustrazione del piano programmatico dei suoi dicasteri, adesso che è Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha reso ufficiali le misure in cantiere dell’Esecutivo Conte. Non che ...

Di Maio va all'attacco delle "Pensioni d'oro" Tagli già da 4mila euro : F ino a ieri il nemico era la famosa 'casta': un migliaio di ex deputati che ancora prendono vitalizi più o meno cospicui, che ieri sono stati un po' sforbiciati. Champagne, palloncini, grasse risate ...

Pensioni d'oro - per Di Maio vanno tagliate e alzate le minime - no dei sindacati : le cifre : Luigi Di Maio ha intenzione di prore sulla sua strada. Il Ministro del Lavoro [VIDEO] intende mantenere fede al contratto di Governo, andando ad abolire la Riforma Fornero, ma c'è intenzione anche di andare all'attacco di privilegi rappresentati dalle Pensioni d'oro. A ciò si affianca l'idea di creare un fondo che possa rendere sostenibile la prospettiva di aumentare le Pensioni minime. Questo è il momento in cui si provano a fare dei calcoli, ...

La Camera dà il via libera al taglio dei vitalizi. Di Maio : "Ora le Pensioni d'oro" : L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I Sì sono stati 11, 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. "Finalmente

Pensioni - Di Maio : ‘Governo al lavoro per superare la riforma Fornero’ : Illustrando ieri le linee programmatiche dei suoi due dicasteri in commissione lavoro e previdenza sociale al Senato, il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in materia di riforma delle Pensioni appare molto più prudente rispetto alle promesse della campagna elettorale e anche rispetto a quanto scritto nel contratto di governo. Non parla più semplicemente di stop alla legge Fornero, ma di superamento. In ogni caso ...

Di Maio : "Oggi taglio vitalizi - domani le Pensioni d'oro" : Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, oggi è stato ospite di UnoMattina su Raiuno e ha parlato dei temi più caldi. Prima di tutto quello a cui lui tiene moltissimo, ossia il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari, che oggi sarà votato alla Camera, quando, nel pomeriggio, si riunirà l'Ufficio di Presidenza. Su questo punto il leader del MoVimento 5 Stelle ha detto:"Oggi è una giornata storica, almeno ...