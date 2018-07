Pensioni | cifre inquietanti dall' Inps | con ' Quota cento' costi si moltiplicano

Pensioni d'oro - per Di Maio vanno tagliate e alzate le minime - no dei sindacati : le cifre : Luigi Di Maio ha intenzione di prore sulla sua strada. Il Ministro del Lavoro [VIDEO] intende mantenere fede al contratto di Governo, andando ad abolire la Riforma Fornero, ma c'è intenzione anche di andare all'attacco di privilegi rappresentati dalle Pensioni d'oro. A ciò si affianca l'idea di creare un fondo che possa rendere sostenibile la prospettiva di aumentare le Pensioni minime. Questo è il momento in cui si provano a fare dei calcoli, ...

Pensioni - ipotesi contributo di solidarietà dalla Lega : colpiti tutti gli assegni - le cifre : Dal taglio alle Pensioni d'oro al contributo di solidarietà. Tra la proposta di Luigi Di Maio, attuale ministro del Lavoro, e Alberto Brambilla, il tecnico vicino alla Lega Nord che ha contribuito ...

Pensioni - data di accredito di luglio e le cifre della quattordicesima : È arrivato l'annuncio dell'Inps: "La quattordicesima verrà erogata con la rata della pensione di luglio 2018". Per milioni di pensionati italiani (circa 3,5) di fatto il rateo di luglio sarà abbastanza pesante. Ma non tutti hanno diritto alla quattordicesima. Per ottenere la quattordicesima bisogna avere un reddito pari o inferiore ai 13.192 euro all'anno.#InpsInforma La #quattordicesima verrà erogata con la rata della #pensione di #luglio2018- ...