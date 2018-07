Pensioni a 62 anni è la richiesta della CGIL - ma intanto spunta l’ipotesi di Quota 42 : Tra le novità che il governo potrebbe inserire nella prossima Legge di Bilancio, pare probabile anche qualche provvedimento relativo alla riforma delle Pensioni. E' proprio in questa ottica che dovrebbero essere previsti alcuni incontri con i rappresentanti sindacali, sigle sindacali che tra l'altro hanno già commentato le indiscrezioni che accompagnano le probabili novità Pensionistiche in cantiere da parte del governo. --Commenti che sono ...

Pensioni - Di Maio : nuova finestra per chi ha 41 anni d'anzianità : Roma, 11 lug., askanews, - Una nuova finestra per andare in pensione 'per chi ha 41 anni d'anzianità', a prescindere dall'età anagrafica. L'ha annunciata il ministro dello sviluppo economico e del ...

Pensioni - c'è la prima conferma : "Nuova finestra per chi ha 41 anni d'anzianità" : Prime conferme, dopo le voci e le indiscrezioni. Una nuova finestra per andare in pensione "per chi ha 41 anni d'anzianità", a prescindere dall'età anagrafica. L'ha annunciata il ministro dello...

Pensioni - Di Maio : nuova finestra per chi ha 41 anni d'anzianità : L'ha annunciata il ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, nelle comunicazioni, al Senato, sugli indirizzi generali della politica dei suoi Dicasteri.

Pensioni : addio alla quota 41 - si pensa all'uscita con quarantadue anni : Pensioni anticipate: addio quota 41, il Governo sta pensando di sostituirla con l'uscita con quarantadue anni di contributi. Sembra delinearsi sempre più il quadro di sintesi di quella che sara' la controriforma Fornero. Si è infatti passati dalla promessa di abolire la Fornero fatta in campagna elettorale da Salvini e Di Maio alla modifica di alcuni aspetti, che per taluni sarebbero perfino peggiorativi. Le misure al momento in ballo e che ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Damiano : Quota 100 da 63 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Cesare Damiano chiede Quota 100, ma a partire da 63 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:01:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Via dal lavoro a 54 anni - Damiano contro Renzi (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Cesare Damiano contro Matteo Renzi: sfida tutta interna al Pd. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:44:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Via dal lavoro a 62 anni - la Cgil rilancia le sue richieste (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 9 luglio. La Cgil rilancia con un’iniziativa le sue richieste al Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:18:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Furlan : sì a Quota 41 e a Quota 100 - ma non a 64 anni (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Furlan: sì a Quota 41 e a Quota 100, ma non a 64 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:46:00 GMT)

Pensioni - quota 100 e riforme fattibili : alternative 42 anni di contributi e opzione donna : C'è scetticismo sulla fattibilità della riforma delle Pensioni ventilata dai partiti al governo, il M5S e la Lega, in merito alle coperture finanziarie necessarie per l'uscita anticipata a quota 100, a quota 41 per i lavoratori precoci e per l'aumento degli assegni previdenziali. A fare un bilancio sulle possibilità di realizzazione del programma previdenziale di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio è il quotidiano Italia Oggi che, sulla base di ...

Riforma Pensioni 2018/ Uil chiede nuova governance Inps e pensione a 63 anni (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Uil chiede nuova governance Inps e pensione a 63 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:09:00 GMT)

Pensioni - la proposta dei Dem : quota 100 a 63 anni e conferma dell’Ape : La riforma delle Pensioni continua a tenere banco e in questi ultimi giorni si implementa di un nuovo capitolo. Il Partito Democratico presenta una proposta di riforma partendo proprio dalle misure che sembra stia preparando il nuovo Esecutivo. Ciò che propongono i Dem spazia dalla nuova quota 100 all’opzione donna, dai precoci all’Ape sociale. Vediamo nel dettaglio di cosa si compone la proposta che tra gli altri è preparata anche dall’ex ...

Pensioni '19 - le proposte del Pd : quota 100 a 63 anni - precoci e opzione donna : Sulla riforma delle Pensioni, il Partito democratico incalza il Movimento 5 Stelle di Di Maio e la Lega di Salvini proponendo l'uscita anticipata con quota 100 con un anno di sconto rispetto alla proposta contenuta nel Contratto di Governo. Le proposte dei Dem prevedono anche la reintroduzione dell'opzione donna e l'allargamento della quota 41 a tutti i lavoratori precoci, intesa come anzianita' di contributi a prescindere dall'eta' di uscita. ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Via dal lavoro a 63 anni - la richiesta della Uil (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Le parole di Domenico Proietti sull'età pensionabile da abbassare. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:01:00 GMT)