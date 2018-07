Pd | Emiliano “toglie” Boccia dalla nuova segreteria di Martina | “Noi fuori” Calenda | “È

ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 luglio 2018) Per Carlonon è unama “un harakiri“. Michelela pensa più o meno così visto che annuncia l’indisponibilità della sua corrente a far parte del nuovo gruppo dirigente dem. Stefano Bonaccini, invece, avrebbe voluto azzerare tutto e varare subito il congresso. Sono tutt’altro che entusiasmanti le reazioni raccolte dal nuovo organo esecutivo del Pd, ufficializzato venerdì sera dal nuovo segretario Maurizio. Che agli attacchi ricevuti non replica, limitandosi a “prendere atto” della scelta del governatore pugliese “di non partecipare alla”. Il nome di Francesco– della corrente di– dura dunque solo qualche ora come nuovo responsabile Imprese del partito, a meno di smentite del diretto interessato. “Ora però guardiamo avanti tutti insieme”, dice, ...