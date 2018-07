Pd | caos sulla nuova segreteria

Supercoppa di Spagna - caos sulla finale : il Siviglia attacca la Federazione : Il club andaluso esterna tutto il proprio disappunto nei confronti della decisione di far disputare la finale di Supercoppa spagnola in gara unica. L'articolo Supercoppa di Spagna, caos sulla finale: il Siviglia attacca la Federazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Genitori dimenticano i figli sulla banchina della metro : scoppia il caos : dimenticano i figli sulla banchina della metro e suonano l' allarme . È accaduto intorno alle 16 a Milano a una coppia di Genitori a bordo di un treno della linea rossa. La coppia, un 60enne italiano ...

Milano - coppia dimentica figli sulla banchina della metro : scoppia il caos : dimenticano i figli sulla banchina della metro e suonano l' allarme . È accaduto intorno alle 16 a Milano a una coppia di genitori a bordo di un treno della linea rossa. La coppia, un 60enne italiano ...

caos sulla superstrada : a fuoco rimorchio di Tir - traffico bloccato : FASANO - traffico bloccato dalle 20 circa sulla strada statale 379 , Bari-Brindisi, all'altezza di Torre Canne, sulla corsia in direzione sud per un incendio divampato sul rimorchio di un Tir che ...

Mondiali Russia 2018 - caos in Colombia dopo la vittoria sulla Polonia : otto morti e 776 arrestati : dopo la partita vinta contro la Polonia, in Colombia è scoppiato il finimondo: tra risse e accoltellamenti, sono otto le persone rimaste uccise caos in Colombia, il motivo è paradossalmente la vittoria ottenuta dai Cafeteros ai Mondiali contro la Polonia. Il sito Infobae infatti riporta come otto persone abbiano perso la vita nella notte successiva al successo della Nazionale di Falcao e compagni a causa di alcune risse, che hanno generato anche ...

Il tributarista Luigi Lovecchio : "Il caos leghista sulla flat tax? Mancano i soldi" : Il caos sulla flat tax dentro la Lega è legato a un motivo preciso: l'assenza di coperture. A dirlo, in un'intervista a Huffpost, è il professore Luigi Lovecchio, esperto di fiscalità generale e tributi: "C'è confusione sull'applicazione perché Mancano i soldi".Professore, nella Lega non c'è affatto unanimità sull'introduzione della flat tax. Bagnai propone due step, imprese prima e famiglie poi, ...

caos in Germania per le vignette antisemite sulla stampa : Berlino - Oltre che odioso, il pregiudizio è un vizio difficile da mettersi alle spalle. Ne sanno qualcosa alla Süddeutsche Zeitung, progressista quotidiano tedesco pubblicato a Monaco, prodigo di scoop e inchieste interessanti. Nessuno però è perfetto: in tema di vignette, per esempio, la Süddeutsche lascia spesso a desiderare, soprattutto quando i soggetti ritratti sono di fede ebraica. Decidere cosa si possa o non si possa disegnare, cosa sia ...