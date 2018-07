Pd | Calenda | non è una segreteria ma un harakiri

Ilva : Calenda - Emiliano offre a Di Maio scuse per non decidere : Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Emiliano d’accordo con Di Maio offre al suo 'nuovo' leader scuse per non decidere su #Ilva. Per questo scrive a 13 mesi dalla gara! E per questo Di Maio pubblica la lettera di Emiliano dopo 13 minuti. Evidente gioco delle parti. Asilo nido sulla pelle di operai e taranti

Ilva : Calenda - Emiliano offre a Di Maio scuse per non decidere : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Emiliano d’accordo con Di Maio offre al suo ‘nuovo’ leader scuse per non decidere su #Ilva. Per questo scrive a 13 mesi dalla gara! E per questo Di Maio pubblica la lettera di Emiliano dopo 13 minuti. Evidente gioco delle parti. Asilo nido sulla pelle di operai e tarantini”. Così l’ex ministro dello Sviluppo economico ed esponente del Pd, Carlo Calenda su ...

Calenda boccia l'Assemblea del Pd : 'Così non si va da nessuna parte' : Renzi dice Gentiloni, la minoranza dice Renzi, si congela tutto per sette mesi mentre il Paese vive una stagione politica e di governo drammatica. Così non si va da nessuna parte. È un partito in ...

Assemblea Pd - Orlando : “Fronte repubblicano di Calenda va bene ai Parioli. Sconfitta? non è colpa di minoranze” : “Il Fronte repubblican forse va bene ai Parioli, non per chi si trova nelle condizioni di dover affrontare un mondo che non capisce e che gli si riversa addosso”. Lo ha detto Andrea Orlando, della minoranza Pd, che in un passaggio del suo discorso all’Assemblea del partito a Roma ha così commentato il progetto di Carlo Calenda. L’ex Guardasigilli ha replicato (punto per punto) alle motivazioni della sconfitta elencate da ...

Revelli a Calenda : “Ha pubblicato suo manifesto politico sul Foglio - non amato dal popolo di sinistra”. “Io sono fiero” : Confronto tra il sociologo e storico Marco Revelli e l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, nel corso di In Onda (La7). Revelli obietta a Calenda: “Lei ha scelto Il Foglio per pubblicare il suo manifesto politico. Non mi sembra il miglior trampolino di lancio, perché è un giornale sicuramente non amato da quello che è stato il popolo di sinistra. E’ il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara, uno di quelli che ha ...

Roma - Calenda blinda Juan Jesus : 'Non c'è la volontà di cambiare squadra' : 'Juan Jesus è della Roma con reciproca soddisfazione'. L'agente del difensore Roberto Calenda precisa su Twitter la situazione attuale del suo assistito, una reazione nata dopo le continue voci di ...

Pd - Senaldi (Libero) vs Calenda : “Nuovo soggetto da Renzi a Pizzarotti? Metteteci anche il Papa…”. “Non ho detto Casapound e M5S” : A Omnibus (La7) Carlo Calenda parla della sua idea di una rinascita a sinistra: “Serve un soggetto ampio – spiega Calenda – che metta assieme non solo Gentiloni e Renzi, ma che abbracci la rete dei sindaci, Pizzarotti, Zingaretti, un pezzo di civismo, gente volenterosa…”. Gli risponde Pietro Senaldi di Libero, con una provocazione: “Sa di minestra riscaldata… mi sembra una proposta molto ampia, allora ...

A me - vecchio sinistro - non piace la subalternità di Calenda alla paura : Si tratta di una sorta di grande bolla o balla annebbiante " che tuttavia nel nostro mondo di social è più reale del reale. Mi sarebbe piaciuto leggere qualcosa in proposito nel manifesto di Carlo ...

Perché le proposte di Galli della Loggia e Calenda non sono di sinistra : È l’ora più buia per il Pd, quella che prelude alla dissoluzione e alla catastrofe dopo l’ennesimo risultato elettorale deludente. Tutto suggerirebbe un rivolgimento, un colpo di reni e un salto per cambiare tutto, per ricostruire, per fare tabula rasa di un esperimento nobile ma mal riuscito, che ha portato alla consunzione di quelle due (e più) tradizioni che nel Partito democratico avevano trovato il modo di stare insieme e di continuare a ...

Galli della Loggia e Calenda - non fate proposte per la sinistra se non siete di sinistra : È l’ora più buia per il Pd, quella che prelude alla dissoluzione e alla catastrofe dopo l’ennesimo risultato elettorale deludente. Tutto suggerirebbe un rivolgimento, un colpo di reni e un salto per cambiare tutto, per ricostruire, per fare tabula rasa di un esperimento nobile ma mal riuscito, che ha portato alla consunzione di quelle due (e più) tradizioni che nel Partito democratico avevano trovato il modo di stare insieme e di continuare a ...

Calenda a Radio24 : non mi candido segretario né premier. Gentiloni ha più esperienza : "Io non posso candidarmi a fare il segretario di un partito che penso che vada superato, sarebbe da croce verde". Carlo Calenda , Pd, , ex ministro dello Sviluppo economico, a 24Mattino di Luca Telese ...

Le 5 idee di Calenda per superare il Pd. Subito la levata scudi : “Non ci sciogliamo” : All’indomani della sonora sconfitta del Pd di domenica scorsa, con il crollo di alcune tradizionali roccaforti rosse, l’ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda era stato tra i primi a commentare: «Ripensare tutto: linguaggio, idee, persone, organizzazione. Allargare e coinvolgere su un nuovo manifesto – aveva scritto – andare oltre il Pd, Subito»....

'Da soli non si vince' - Calenda archivia il Pd : Con il titolo 'Un'altra Italia è possibile', Carlo Calenda ha reso pubblico il suo Manifesto. Ha scelto Il Foglio come tramite, mentre gli interlocutori sono interni e soprattutto esterni al Pd, del ...

Pd - Orlando : “Calenda? Sua proposta è Scelta Civica. Renzi? Dicono che non c’è più ma i renziani sono ovunque” : “Calenda vuole sciogliere il Pd e costruire un nuovo movimento? Questa ipotesi, in verità, è stata già tentata. Si chiamava Scelta Civica e non ha funzionato”. Così a Omnibus (La7) Andrea Orlando, esponente della minoranza Pd, commenta la proposta politica di Carlo Calenda. E spiega: “Francamente per me quella non è una strada con la quale si può recuperare un rapporto coi settori popolari della società, che rappresentano ...