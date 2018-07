Paura in Calabria | alle 4 50 registrata scossa di terremoto di magnitudo 4 4 Italia

Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Calabria : Paura e decine di telefonate alle forze dell'ordine : Un terremoto di magnitudo 4.4 é stato registrato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in mare al largo delle coste di Tropea, in Calabria. La Scossa, che si è verificata ...

Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Calabria : Paura e decine di telefonate alle forze dell'ordine : A una profondità di 57 chilometri al largo di Tropea, è stata avvertita nettamente dalla popolazione

Calabria - squalo a pochi passi dalla riva : Paura tra i bagnanti : Calabria, squalo a pochi passi dalla riva: paura tra i bagnanti Calabria, squalo a pochi passi dalla riva: paura tra i bagnanti Continua a leggere L'articolo Calabria, squalo a pochi passi dalla riva: paura tra i bagnanti proviene da NewsGo.

Calabria - squalo a pochi passi dalla riva. Paura tra i bagnanti : Paura tra i bagnanti a Sibari, in provincia di Cosenza. Uno squalo si è avvicinato a pochi metri dalla riva, suscitando allarme tra le persone presenti in spiaggia. I bagnini hanno provveduto a far ...

E’ una Domenica di Maltempo nella Calabria tirrenica : tornado si abbatte sulla costa di Tropea - Paura per migliaia di bagnanti [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Reggio Calabria - frana tra le case nella notte : grande Paura - gravi danni [FOTO] : 1/12 ...