Parte il festival Ecofuturo a Padova | V edizione incentrata su “Ciodue | come rimetterla

Einar/ Video - sul palco con "Salutalo da Parte mia" (Wind Summer Festival 2018) : Einar, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, sarà tra i cantanti che si esibiranno questa sera, giovedì 12 luglio, al Wind Summer Festival.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 08:38:00 GMT)

GENOVA - Parte oggi il Costa Zena Festival per festeggiare i 70 anni di Costa Crociere : Il Teatro delle Feste del Porto Antico ospiterà dalle ore 18 gli spettacoli tutti da ridere di Maurizio Lastrico, i Bruciabaracche, Enrique Balbontin e tanti altri comici liguri. E, poi, ancora ...

Ascolti tv - Wind Summer Festival Parte bene : Ilary non fa rimpiangere Alessia : Ascolti tv, giovedì 5 luglio 2018: parte bene il Wind Summer Festival con Ilary Blasi parte bene la nuova edizione del Wind Summer Festival. La kermesse estiva è quest’anno presentata da Ilary Blasi, con la collaborazione di Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. La moglie di Francesco Totti ha preso il posto di Alessia Marcuzzi, che […] L'articolo Ascolti tv, Wind Summer Festival parte bene: Ilary non fa rimpiangere Alessia proviene da ...

Niente festival Cre.sta - Serafini : 'Finanziamo eventi tramite bando - il festival non ha Partecipato' : Si torna a parlare del festival Cre.sta, a pochi giorni dall'annuncio che l'edizione 2018 non si svolgerà , nonostante i cinque anni di successi. La notizia era arrivata giorni fa direttamente dal ...

Esposto il programma del Festival 'Facce da bronzi' : si Parte il 14 luglio : ... marottes e ombre del Teatro di figura Le Rane ma anche da spettacoli, seminari e laboratori con professionisti del settore". Una rassegna di cabaret sulla terrazza del Castello che vedrà anche ...

I° Festival dei Cortometraggi 'In… Corto' a far Parte della giuria il sociologo Francesco Pira : 'Riteniamo la Sua presenza in giuria molto importante e qualificata viste le Sue competenze nel campo della comunicazione in tutte le sue forme e per la Sua attenzione al mondo e ai fenomeni ...

Parte il Festival della comunicazione Controsenso - tre giorni di dibattiti e seminari su giornalismo : L'Aquila - Parte oggi ufficialmente il Festival della comunicazione Controsenso. Sarà la sala del Principe di palazzo Torlonia ad accogliere questo pomeriggio la carovana di Controsenso che, attraverso un programma itinerante, porterà al centro dell'attenzione il giornalismo, la comunicazione, i new media, le inchieste, ma anche temi di attualità come la privacy, il bullismo, lo sviluppo del turismo e le problematiche ...

Canale 5 : dal 5 luglio il Summer Festival - Temptation Island Parte il 9 : Coppie di Temptation Island Mondiali e non solo. Nel luglio di Canale 5, oltre alla diretta in esclusiva delle fasi finali di Russia 2018, svettano due appuntamenti, ormai diventati classici dell’estate. Il primo è il Wind Summer Festival che debutta giovedì 5 luglio con la conduzione di Ilary Blasy, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Quattro puntate, già registrate a Roma, che precedono l’epilogo in onda per la prima volta a settembre ...

Ai nastri di Partenza il Riviera Music Festival : Il Riviera Music Festival, la manifestazione organizzata dalla Società DallapartedellaMusica, patrocinata e sostenuta dal Comune di Alassio e da tutte le associazioni cittadine, giunge al suo terzo ...

Festival dei due Mondi - si Parte venerdì con 'Il Minotauro' e la danza della 'Lucinda Childs Dance Company' : Il programma di domenica Domenica invece avranno luogo l'inaugurazione dell'installazione 'Il mistero dell'origine - Miti trasfigurazioni scienza' della Fondazione Carla Fendi al teatro 'Caio Melisso'...

Torna a Luino il "Festival delle Arti di Strada" - artisti da ogni Parte del mondo : Non solo spettacoli ma anche musica ed esposizioni Artistiche , come il venerdì sera nella cornice di via Cavallotti e della passeggiata del Parco a Lago. Il nuovo presidente dell'Associazione Aurora,...

Al M T Festival di San Bartolomeo al Mare Partecipano Ugo Dighero e Irene Fornaciari : Da martedì 3 a domenica 8 luglio, in Piazza Torre Santa Maria alle 21:30, 6 sere di spettacoli con teatro, musical, musica pop, rhythm and blues, jazz-rock ed altro ancora. A fianco di nomi arcinoti ...

RiParte anche quest’anno il “Wind Summer Festival” ecco tutte le anticipazioni : Manca poco al “Wind Summer Festival”, l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate, da domani (22 giugno) a lunedì in Piazza del Popolo a Roma (dalle ore 20.00 – ingresso gratuito) e prossimamente in onda in prima serata su Canale 5. Questi i primi nomi degli oltre 60 artisti italiani e internazionali che si alterneranno nelle 4 serate: J- Ax & Fedez, Bob Sinclar, Annalisa, Malika Ayane, Bianca Atzei, Autogol, Benji & ...

Colorno. Festival della Lentezza edizione record : 5mila Partecipanti : Tre giorni, oltre 50 eventi, tra incontri, performance, spettacoli, musica, 30 laboratori per grandi e piccoli ed un pubblico sempre più partecipe e numeroso, che ha superato le 5mila persone. Il Festival della Lentezza, dal 15 al 17 giugno 2018 nei ...