Parma Val Venosta Streaming video e diretta tv | orario e risultato live amichevole

LAURYN HILL/ Al festival Cittadella di Parma esplode "the real hip hop" : Una sola data italiana per la regina dell'hip hop più autentico, LAURYN HILL, che ha fatto ballare migliaia di persone al festival Cittadella di Parma. PAOLO VITES(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 06:17:00 GMT)ROOSEVELT COLLIER/ "Exit 16": il Jimi Hendrix della pedal steelSPILLO/ Young Signorino e Sferaebbasta vanno a fare la maturità: il revisionismo del presente

Parma - vivere il solstizio d’estate al Cittadella Music Festival : Dal 21 al 23 giugno Parma, Capitale italiana della Cultura 2020, ospita una nuova manifestazione di carattere internazionale in una location d’eccezione che ritorna a vivere dopo anni di silenzio: La Cittadella, fortezza monumentale, innalzata alla fine del ‘500 per volontà del duca Alessandro Farnese, con un parco nel centro della città emiliana e nel cuore dei suoi abitanti. Il Maestro Ennio Morricone, Ms. Lauryn Hill, Apparat, 2ManyDjs, ...

Da Morricone a Lauryn Hill - al via a Parma il Cittadella Festival : A sostenere la manifestazione Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano due dei marchi più rappresentativi del Made in Italy e più apprezzati al mondo: all'interno dell'area della Cittadella pubblico,...

Spezia-Parma - indagine della Procura federale : messaggi sospetti prima della gara che è valsa la promozione : Calaiò e Ceravolo al centro di un caso relativo alla gara Spezia-Parma che è valsa la promozione alla squadra ducale nelle ultime battute della Serie B Spezia-Parma è finita nel mirino della Procura federale. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggio nel pre-partita che invitavano i calciatori dello Spezia ...

Parma Etica Festival - tre giorni di sostenibilità : Tantissimi spettacoli di teatro e di artisti di strada: con la collaborazione dell'attrice e maestra del travestimento Marta Mingucci-Natura e Teatro e l'acrobata Tatiana Foschi.

Torna il Festival della Parola di Parma : quinta edizione - : Al cantautore piemontese, a 80 anni dalla nascita, è dedicata questa edizione della kermesse che tra incontri colloquiali " che prendono a prestito i titoli delle sue canzoni e spettacoli , tutti a ...

Parma City of Gastronomy Festival 2018 : il futuro del cibo è qui - i dettagli della prima edizione : 25 chef, 68 eventi in 2 giorni disseminati in centro città, 8 delegazioni da tutto il mondo, 250 volontari, oltre 50 i piatti preparati e…mangiati. Ecco i numeri della prima edizione del City of ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...

City of Gastronomy Festival – Parma mette in tavola il mondo per la 1ª edizione : 48 ore di saperi e sapori : In Piazza Garibaldi e in Piazza Ghiaia, il 2 e 3 giugno, chef stellati del Belpaese e otto città creative UNESCO si confrontano fra golosi tasting, cooking show e tavole rotonde Parma mette in tavola la creatività: il 2 e 3 giugno la città ducale diventa il palcoscenico della gastronomia mondiale con la prima edizione del City of Gastronomy Festival, un evento corale per raccontare, a tutto tondo e all’unisono, non solo le eccellenze della food ...

Parma lancia il City of Gastronomy Festival in piazza Garibaldi e in Ghiaia : Continua il comunicato del municipio: Il Festival intende raccontare a 360° il mondo globale del food, soffermandosi, per quanto riguarda il Belpaese, sulle produzioni tradizionali e sul made in ...