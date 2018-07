Papà a tempo pieno | su Rai 2 una nuova sitcom

today

: È morto il cardinale Jean-Louis Pierre Tauran. Aveva 75 anni ed era malato da tempo. Era presidente del Pontificio… - Avvenire_Nei : È morto il cardinale Jean-Louis Pierre Tauran. Aveva 75 anni ed era malato da tempo. Era presidente del Pontificio… - Albe_1964 : @DiMambro71 @maume @Poverotroviero @Inviaggiatore Ah sì? Non ne sapevo nulla! Invece, in differita, se avete tempo… - fioeldalserp : @sergiomonti1967 @LNocoro @PaoloGentiloni Da me servono 2 anni almeno per capire come sia girato il lavoro (è il te… -

(Di sabato 14 luglio 2018) Bella sorpresa in casa Rai in piena estate. Il prossimo 23 luglio arriva su Rai 2, in prima visione assoluta, la"Papà a" (titolo originale "Man with a...