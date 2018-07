Panic Button | per Nintendo Switch ci sono una tonnellata di giochi in arrivo

Secondo Panic Button il pieno potenziale di Nintendo Switch non è stato ancora sfruttato : Più di ogni altra compagnia, Panic Button ha dimostrato ciò di cui lo Switch è veramente capace: nell'ultimo anno hanno già portato sulla console di Nintendo Wolfenstein 2: The New Colossus e DOOM, due giochi AAA della generazione attuale e due vetrine grafiche realizzate per PS4, Xbox One e PC, e, a quanto pare, i due titoli fanno la loro bella figura sull'ibrida.Attualmente, Panic Button sta lavorando allo sviluppo di Warframe per Nintendo ...

Panic Button al momento non ha in programma una versione Switch di Wolfenstein : The New Order : Originariamente rilasciato lo scorso autunno, Wolfenstein II ha ottenuto il plauso della critica per la sua avvincente storia ambientata nella sua particolare versione storica di un'America occupata dai nazisti e, mentre i possessori di Switch stanno per ricevere il loro primo assaggio della serie alla fine di questa settimana, sembra improbabile l'arrivo di altri titoli della serie sulla piattaforma di Nintendo in futuro.Parlando con GameSpot, ...