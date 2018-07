Palermo | sequestrati beni per 21 mln ad un presunto boss

Palermo - polizia al liceo Basile : sequestrati documenti degli esami di maturità : Gli agenti sarebbero stati chiamati dagli insegnanti. Sarebbero state notate alcune anomalie nello svolgimento delle prove

Palermo - scoperto traffico internazionale di beni archeologici : 18 arresti in Italia e all’estero - 30mila euro sequestrati : Scoperta un’associazione dedita al traffico internazionale di reperti archeologici. Un gruppo che aveva costruito una rete logistico-operativa tra l’Italia, Spagna e Germania destinata a rivendere entro un sistema di commercio illecito di materiale preso da scavi clandestini. Le indagini hanno portato a 18 arresti in Italia e all’estero da parte dei carabinieri del comando Tutela patrimonio culturale. Inoltre gli investigatori hanno sequestrato ...

Palermo : sequestrati 110 chili di pane e biscotti : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Oltre 110 chili di pane e biscotti sono stati sequestrati questa mattina a due venditori ambulanti di viale Campania e nella zona del Policlinico, a Palermo. In viale Campania, F.C., 51 anni, non era in possesso delle prescritte autorizzazioni alla vendita e pertanto è

Scoperta a Palermo la centrale dei film pirata. Sequestrati 23.000 Dvd falsi : E' stata Scoperta dalla Finanza a Palermo una vera e propria fabbrica di film pirata. I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo , i c.d. 'baschi verdi', hanno scoperto una vera e propria ...

Palermo : sequestrati oltre 200 chili di pane a tre venditori ambulanti : Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - oltre 200 chili di pane in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati, e distrutti, a tre venditori ambulanti abusivi, a Palermo. L'operazione congiunta di polizia municipale e carabinieri ha riguardato due venditori di via Pacinotti e uno in piazza Mauro de

Palermo : sequestrati 800 chili di frutta e verdura a venditore abusivo : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Circa 800 chili di frutta e verdura sono stati sequestrati questa mattina, dalla polizia municipale di Palermo, a un venditore abusivo in viale Strasburgo. L'uomo occupava con ombrelloni e rastrelliere circa 60 metri quadri di suolo pubblico e già nei mesi scorsi aveva

Palermo - sequestrati 2.600 kg di tonno rosso - : L'operazione ha permesso di bloccare 13 esemplari pescati in modo fraudolento e destinati al mercato ittico. Il pesce confiscato sarà destinato a enti caritatevoli del territorio palermitano

