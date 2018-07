: #Palermo, mega sequestro a presunto boss - CyberNewsH24 : #Palermo, mega sequestro a presunto boss - TelevideoRai101 : Palermo, mega sequestro a presunto boss -

Unè stato eseguito dai finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria dinei confronti di undella città, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno e con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona Sequestrati oltre che 66 immobili (fra cui una villa con piscina,appartamenti e terreni), 19 auto,36 rapporti bancari e 5 polizze vita,per un valore di quasi 21 milioni di euro. Ilè stato arrestato per mafia recentemente, in seguito ad altre indagini .(Di sabato 14 luglio 2018)