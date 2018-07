tp24

: Paceco, torna “AglioRosso Nubia Fest” - BeliceIt : Paceco, torna “AglioRosso Nubia Fest” - Tp24it : Paceco, torna “AglioRosso Nubia Fest” - PrimapgSicilia : #Nubia 4 giorni di degustazioni, spettacoli e tanto altro... -

(Di sabato 14 luglio 2018) In apertura di serata esibizioni di scuole di ballo locali per poi lasciare spazio ai vari ospiti o agli spettacoli in programma, che spaziano dalla musica, al cabaret con artisti di successo, ai ...