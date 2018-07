OPPO Find X va a ruba | vendute 20 000 unità in 15 minuti

Il primo teardown di OPPO Find X è interessante come il telefono : eccolo messo a nudo : In un momento storico in cui ogni smartphone è la copia di un altro i cinesi di OPPO hanno dimostrato che si può ancora stupire, e meritano dei complimenti L'articolo Il primo teardown di OPPO Find X è interessante come il telefono: eccolo messo a nudo proviene da TuttoAndroid.

OPPO Find X - top di gamma con fotocamere a scomparsa : Oppo Find X, il nuovo flagship del colosso cinese degli smartphone, arriva in Italia dopo l'estate. Annunciato con una conferenza stampa al Museo del Louvre di Parigi, Oppo Find X si distingue per le due colorazioni sfumate Glacier Blue e Bordeaux Red con effetto...

Innamorati di OPPO Find X? Disponibili al download gli sfondi ufficiali : Se vi siete Innamorati di OPPO Find X e volete averne un piccolo pezzo sul vostro attuale smartphone potete scaricare il pacchetto di 12 sfondi ufficiali: ecco il link per il download a risoluzione originale. L'articolo Innamorati di OPPO Find X? Disponibili al download gli sfondi ufficiali proviene da TuttoAndroid.

Speciale OPPO Find X : tutto sull’esordio del device in Italia : Quest'oggi vogliamo destinare la nostra attenzione ad Oppo Find X, il primo smartphone del noto brand cinese (secondo per popolarità in patria solo alla blasonata Huawei, e quarto in assoluto nel mondo) a sbarcare presso il mercato europeo (compreso quello Italiano). Stiamo parlando di un dispositivo molto particolare, la cui parte posteriore è stata concepita per slittare a ridosso di quella frontale, così da rendere a scomparsa entrambi i ...

Dopo vivo NEX e OPPO Find X - anche Nubia Z18 dovrebbe presto dire la sua! : Un assaggio di come potrebbe essere arriva dai rumor: la foto mostra chiaramente come Nubia avrebbe ridotto in modo importante le cornici ai lati del display L'articolo Dopo vivo NEX e OPPO Find X, anche Nubia Z18 dovrebbe presto dire la sua! proviene da TuttoAndroid.

OPPO Find X : prezzo - caratteristiche tecniche e data di uscita : Una delle principali tendenze degli ultimi due anni nel campo degli smartphone è stata la ricerca del display a tutto schermo. Basta pulsanti, bordi e cornici, tutti i telefoni usciti nel 2018 hanno cercato di stipare quanti più pixel possibili sul lato frontale andando a sacrificare tutto il resto. In questo modo ci siamo trovati adesso con due scuole di pensiero: il partito del notch, ossia quella tacca nera in alto sullo schermo, resa celebre ...

OPPO Find X : fotocamere a comparsa e prezzo esagerato : Al Louvre di Parigi la società cinese BBK Electronics ha presentato Oppo Find X, un top di gamma Android senza notch e fotocamere a comparsa. Il prezzo per la versione da 8/256GB è di 1136€ (conversione da 999£) a cui, forse, vanno aggiunte le tasse. Il dispositivo cinese di BBK Electronics (proprietaria di Oppo, Vivo e OnePlus) è stato presentato a Parigi in una location d’eccezione, il museo del Louvre. Un luogo esclusivo per uno ...

OPPO Find X - lo smartphone tutto schermo con tre fotocamere a scomparsa : Parigi – A ormai 14 anni dalla nascita, avvenuta nel lontano 2004, il costruttore cinese Oppo è finalmente pronto a sbarcare in Europa. Nel pubblico occidentale il nome non evoca granché, ma in patria il gruppo è il secondo produttore dietro a Huawei e nel mondo detiene il quarto posto. E ieri, con una presentazione che si è tenuta nel museo Louvre, si è dichiarato ufficilamente intenzionato a conquistarsi un posto nel cuore dei ...

Come funziona il meccanismo motorizzato delle Fotocamere di OPPO Find X? : Il nuovo Oppo Find X è ufficiale, il primo smartphone con meccanismo motorizzato per “estrarre” le Fotocamere, sia quelle posteriori che quella anteriore, e che tra le tante caratteristiche si segnala l’assenza del notch ed un design davvero bello Oppo Find X: Ecco Come funziona l’apertura della fotocamera anteriore e posteriore Oppo Find X è […]

OPPO Find X è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Oppo Find X. Ecco la Scheda Tecnica di Oppo Find X e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Tutto quello che devi sapere su Oppo Find X: quanto costa? Quando esce? Quali sono le Caratteristiche? Oppo Find X Oppo Find X è ufficiale e ha arginato il problema del notch: non […]

Samsung Galaxy S5 Plus/LTE-A e OPPO Find 7/7a ricevono LineageOS 15.1 : Samsung Galaxy S5 Plus, S5 LTE-A, OPPO Find 7 e Find 7a ricevono Android 8.1 Oreo grazie all'arrivo della LineageOS 15.1 ufficiale: ecco i link per scaricare la prima build e provarla subito sui vostri smartphone. L'articolo Samsung Galaxy S5 Plus/LTE-A e OPPO Find 7/7a ricevono LineageOS 15.1 proviene da TuttoAndroid.

OPPO Find X è ufficiale : niente notch ma fotocamere a scomparsa : Scopriamo il design davvero unico di OPPO Find X, che adotta una soluzione unica per evitare l'utilizzo del notch e ottenere un elevato rapporto screen-to-body. L'articolo OPPO Find X è ufficiale: niente notch ma fotocamere a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

OPPO Find X è particolarmente appetitoso : confermati Snapdragon 845 - 8/256 GB - zoom ottico 5x e altro ancora : A una settimana esatta dalla presentazione di Parigi alcuni poster ufficiali svelano alcune caratteristiche di OPPO Find X di cui già si parlava nei giorni scorsi. Il nuovo top di gamma della società cinese sfoggerà una scheda tecnica con molta carne al fuoco in cui campeggiano un SoC Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna e tanto altro ancora. L'articolo OPPO Find X è particolarmente appetitoso: confermati ...