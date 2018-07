One Piece Grand Cruise - recensione

Bandai Namco svela tre nuovi personaggi che saranno presenti in One Piece World Seeker : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi tre nuovi personaggi di One Piece World Seeker, il gioco di One Piece più ambizioso di sempre già provato in anteprima per voi.I tre nuovi personaggi su Jail Island sono alcuni dei più potenti in assoluto: Sakazuki (Akainu), Kuzan (Aokiji) e Crocodile.Sakazuki (Akainu), ammiraglio della flotta della Marina, è il possessore del frutto Magma Magma (Magu Magu no Mi), che gli consente di bruciare ...

Il nuovo video di Jump Force mostra in aziOne i protagonisti di Naruto - Dragon Ball e One Piece : Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer relativo all'attesissimo Jump Force.Come riporta Dualshockers il video mostra vari personaggi provenienti dal mondo di Dragon Ball, One Piece e Naruto del calibro di Zoro, Sasuke, Goku, Frieza, Naruto, e Luffy. Il filmato si focalizza sulle velocissime mosse che i personaggi sono in grado di effettuare, gli effetti inseriti dai ragazzi di Spike Chunsoft rendono il tutto molto spettacolare.E' stato ...

E3 2018 : Jump Force : il picchiaduro crossover tra Dragon Ball - Naruto - One Piece e Death Note si mostra in un video gameplay : Nel corso della conferenza E3 2018 di Microsoft, sono stati fatti numerosi annunci, tra i giochi protagonisti va sicuramente segnalato il picchiaduro crossover tra Dragon Ball, Naruto, One Piece e Death Note, Jump Force.Dopo il trailer di annuncio, grazie alla segnalazione di Gematsu, possiamo ammirare 3:36 minuti di video gameplay pubblicati da Bandai Namco Entertainment Asia e, nello specifico, possiamo dare un sguardo a Monkey D. Luffy, Goku ...

E3 2018 : presentato Jump Force - un crossover di Dragonball - Naruto - One Piece e Death Note : Alla conferenza Microsoft di stanotte sul palco è salito Jump Force con un nuovo trailer, ma prima di visualizzarlo forse è meglio chiarire di cosa si tratta.Il nome infatti non dice poi molto, anche se la parola Jump potrebbe richiamare la famosa testata fumettistica giapponese. Ebbene Jump Force è un picchiaduro mashup all-star di Dragon Ball Z, Naruto, Death Note e One Piece. Se vi siete mai domandati almeno una volta quale chi tra Goku, ...

Il mondo di gioco di One Piece : World Seeker torna a mostrarsi in nuove immagini : Il prossimo One Piece: World Seeker di Bandai Namco, provato in anteprima per voi, è ambientato in un grande open World e ora l'editore ha rilasciato nuovi screenshot che mostrano esattamente questo mondo aperto che caratterizzerà il titolo.Come riporta Dualshockers, vedremo una città che funge da centro urbano dell'isola di Jail. È pieno di grattacieli e negozi e Rufy può usare le sue abilità per attraversare l'ambiente in modo molto simile a ...

One Piece : Pirate Warriors 3 Deluxe Edition - recensione : Dal Sol Levante arrivano centinaia di manga e anime, pronti ad appassionarci con avventure ricche di lotte o procaci signorine impegnate a salvare il mondo. Nonostante un quantitativo mastodontico di produzioni, nell'immaginario comune sono solo tre i brand che hanno raggiunto uno status superiore, una percezione comune che li etichetta come capolavori generazionali: Dragon Ball, Naruto e One Piece. Se però nei primi due casi il plot narrativo ...

I combattimenti e il mondo di One Piece : World Seeker si mostrano in un nuovo trailer : Oggi Bandai Namco Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer dedicato al suo nuovo gioco di avventura open-World One Piece: World Seeker, già provato in anteprima per voi.Prima di tutto, come segnala Dualshockers, possiamo vedere il mondo aperto di Jail Island, che farà da cornice per il titolo. Sull'isola coesistono una varietà di culture, con ambienti molto diversi come città con grattacieli, quartieri commerciali e una base navale con ...

One Piece Grand Cruise mette piede su PlayStation VR : Ben dieci mesi dopo l'annuncio da parte di Shonen Jump, ci potremo finalmente imbarcare per il nostro viaggio lungo i sette mari.One Piece Grand Cruise è infatti arrivato per PlayStation VR, il gioco infatti è un'esclusiva PlayStation e ci permetterà di immergerci nel mondo di One Piece visore alla mano. Potremo imbarcarci sulla famigerata Thousand Sunny e interagire con l'equipaggio e tutti i personaggi come Rufy, Zoro, Nami e Sanji, per ...

One Piece - il ritorno di Skypiea in HD Video : 2 Le indiscrezioni dal Giappone vorrebbero il ritorno in HD di una delle saghe più belle di One Piece, il fortunato Anime ispirato al manga omonimo di Eichiro Oda [Video]. Stiamo parlando precisamente delle avventure di Rubber e co. ambientate a Skypiea, l'isola del cielo governata un tempo dal perfido Eneru. Ad annunciare il progetto è la casa editrice Shueisha. Lo special televisivo dovrebbe intitolarsi: 'One Piece Episode of ...