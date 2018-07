Oltre 300 migranti trasbordati dal barcone su navi italiane

Sanità - ospedale Bambino Gesù : aumentano ricoveri e prestazioni ambulatoriali - cresce la produzione scientifica - Oltre 300 trapianti in un anno e 13mila pazienti “rari” : Quasi 2 milioni di prestazioni ambulatoriali e oltre 28mila ricoveri. 321 trapianti di organi e tessuti e più di 13mila pazienti “rari”. cresce l’attività clinica dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù e cresce la produzione scientifica, che raggiunge il numero di 663 pubblicazioni per 2.700 punti di Impact Factor (IF), il valore che ne misura il “peso”. L’ospedale Pediatrico della Santa Sede (anticipa i risultati) presenta i risultati ...

Moda : trionfo dei sensi a Mipel 114 - Oltre 300 brand con novità estate 2019 : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Tradizione e artigianalità, estro creativo e innovazione sono gli ingredienti della prossima edizione di ‘Mipel-TheBagShow’, la manifestazione fieristica organizzata da Aimpes Servizi e promossa da Assopellettieri con il contributo di Ice-agenzia e ministero dello Sviluppo economico, in programma dal 16 al 19 settembre nell’area espositiva di FieraMilano-Rho.oltre 300 brand internazionali ...

Maltempo nel Nordest : allagata Moena - Oltre 3000 fulmini in Alto Adige : Si è spostata nel Nordest, in particolare in Trentino e in Alto Adige, l'ondata di Maltempo, con violenti nubifragi, che già aveva colpito la notte scorsa il Piemonte , provocando anche la morte di un ...

Maltempo nel Nordest : allagata Moena - Oltre 3000 fulmini in Alto Adige : Violenti nubifragi in Trentino, colpite soprattutto le valli di Fiemme e Fassa. Temporali, vento forte e grandine anche nella provincia di Bolzano. Nei prossimi giorni caldo torrido al Centro-Sud, instabilità e pioggia al Nord

Oltre 300 migranti bloccati nel Mediterraneo da giorni : Lifeline chiede di sbarcare in Francia : Oltre 300 migranti, a bordo di due diverse navi, risultano bloccati nel Mar Mediterraneo perché le imbarcazioni delle ong che li trasportano non hanno ricevuto l'autorizzazione alla sbarco né dall'Italia né da Malta. A bordo della Lifeline ci sono 219 persone, tra cui molti minori non accompagnati, mentre a bordo del cargo danese Alexander Maersk - in rada da tre giorni a Pozzallo - sono presenti altri 113 migranti.Continua a leggere

Forte scossa di terremoto in Giappone : 4 morti e Oltre 300 feriti - allerta per le prossime settimane [GALLERY] : 1/22 AFP/LaPresse ...

Guatemala - Eruzione Vulcano del Fuego : sospese le ricerche dei 197 dispersi - “impossibile trovare i resti”. Oltre 300 morti complessivi : Le autorità del Guatemala hanno chiuso le ricerche dei dispersi dopo la catastrofica Eruzione del Vulcano Fuego iniziata il 3 giugno scorso. Mancano all’appello ancora 197 persone, ma non c’e’ alcuna speranza di ritrovarle in vita nè di individuarne i resti. Altre 110 persone sono morte per l’Eruzione, che ha reso una vasta area inabitabile. E’ proprio a causa della impraticabilità dei luoghi e dell’alto ...

Debito pubblico - sale Oltre 2.300 miliardi. Italia verso l'autarchia finanziaria. Gravissimi reali rischi : Le ragioni di questo ennesimo surplus ovvero del bisogno sempre maggiore di soldi pubblici? Le necessità delle amministrazioni pubbliche sempre incessanti..

Ilva - Fiom : “Assunte Oltre 300 persone in fase di crisi”. Passaggio a Mittal verso lo slittamento (ma servono 90 milioni) : I dipendenti Ilva sono aumentati da 13.700 a 14.015, a differenza di quanto previsto dalla disciplina nei rapporti durante i trasferimenti d’azienda. È quanto denuncia la Fiom Cgil, sottolineando come “il numero dei lavoratori continua inspiegabilmente a salire” nonostante con il Passaggio ad AmInvestco siano previste – al momento – 10mila riassunzioni. In attesa dell’incontro con il neo ministro dello ...

Incendi : emergenza in Sicilia - ieri Oltre 300 chiamate ai vigili del fuoco : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 300 le chiamate di soccorso arrivate ai vigili del fuoco della Sicilia nella giornata di ieri per Incendi boschivi che hanno interessato anche alcune abitazioni. L’emergenza ha riguardato soprattuto le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. A Mascal