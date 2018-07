Oltre 100 persone vanno in un rifugio per portare conforto ai cani durante i fuochi

“Così ridurremo Oltre 100 mila pensioni d’oro”. Entro due settimane pronto il disegno di legge : «Il prossimo passo sarà l’abolizione delle pensioni d’oro. Lo faremo presto, prestissimo». Luigi Di Maio, capo politico M5S, vicepremier e ministro del Lavoro, ieri ha annunciato che dopo i vitalizi è il turno del taglio alle pensioni più elevate. Per Di Maio, «non basta colpire gli ex politici ma anche quelle persone, ex manager di Stato, gente pr...

Alluvione in Giappone : Oltre 100 morti - 50 dispersi/ Ultime notizie video : premier Abe "corsa contro il tempo" : Alluvione in Giappone: salgono ad oltre 100 le vittime del maltempo, almeno 50 i dispersi. Il premier Shinzo Abe sospende gli impegni per recarsi nelle zone colpite.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:44:00 GMT)

Pensioni : proposto 30% di stipendio in più per chi resta al lavoro Oltre quota 100 : Le nuove misure su cui il Governo sta lavorando per riformare il nostro sistema Pensionistico non sono ancora partite. Siamo ancora nella fase della preparazione e quindi siamo solo alla fase delle ipotesi. Iniziano però a trapelare i primi numeri su quante persone potranno sfruttare le novita' previdenziali in cantiere. La misura che sembra avere più possibilita' di una repentina nascita è sempre quota 100. È la pensione con somma di eta' e ...

Boeing studia un jet di linea da Oltre 6 - 100 km/h : A 50 anni dal primo volo del Concorde allo studio un nuovo progetto ipersonico. Previsto nel 2030, volerà da Londra a New York in 2 ore

Il Playstation Store inaugura l'iniziativa Doppi Sconti : Oltre 100 i videogiochi per PS4 a prezzo ridotto : Luglio non prevede nuove uscite che vi interessano e volete sfruttare l'occasione per recuperare quei videogiochi che vi siete inevitabilmente persi negli ultimi anni? Buone notizie in tal caso, dato il Playstation Store ha dato il via oggi all'iniziativa Doppi Saldi, che offre oltre 100 videogiochi per PS4 a prezzo ridotto.Gli Sconti riguardano alcune produzioni tripla A in grado di riscuotere un discreto successo, come The Elder Scroll V: ...