Oggi la tappa ferrarese de ' La Milanesiana' in castello

Tour de France 2018 - la tappa di Oggi (14 luglio) : Dreux-Amiens Métropole. Orario - altimetria e come vederla in tv : Ancora, molto probabilmente, una giornata dedicata alle ruote veloci al Tour de France 2018. Il week-end si apre con l’ottava tappa, S181 km da Dreux Amiens Métropole. Sulla carta vedremo quindi un’ennesima volata di gruppo con l’atteso duello tra Peter Sagan e Fernando Gaviria, ma tanti altri velocisti proveranno a centrare il grande acuto, a partire dal vincitore di ieri Dylan Groenewegen. La partenza da Dreux è fissata alle 11.35, ...

Tour 2018 - la tappa di Oggi Fougeres-Chartres in diretta LIVE : La settima tappa del Tour de France è la classica frazione di trasferimento. L'unica difficoltà sarà rappresentata dal chilometraggio, ben 231 km , la più lunga di questa edizione. Per il resto i ...

Tour de France 2018 - la tappa di Oggi : Fougères-Chartres. Orario - altimetria e come vederla in tv : In programma nella giornata odierna (venerdì 13 luglio) la settima frazione del Tour de France 2018. Con i suoi 231km, partenza da Fougères e arrivo a Chartres, è la tappa più lunga sulle tre settimane di corsa. Nuovo arrivo dedicato alle ruote veloci, torneranno in scena infatti Fernando Gaviria, Marcel Kittel e Alexander Kristoff insieme contro il campione del Mondo nonché attuale maglia verde Peter Sagan per riaccendere la battaglia in chiave ...

Tour de France 2018 - la tappa di Oggi : Brest-Mûr de Bretagne Guerlédan. Orario - altimetria e come vederla in tv : oggi (giovedì 12 luglio) si svolgerà la sesta tappa del Tour de France 2018, 181 km da Brest al Mûr de Bretagne Guerlédan. Una frazione che si preannuncia spettacolare visto la doppia scalata al Mûr de Bretagne negli ultimi 15 km. Su questo durissimo strappo di 2 km, con una pendenza media del 7% e massima del 12%, sarà posto l’arrivo e assisteremo quindi ad una grande battaglia per la vittoria di tappa, oltre che ad una sfida diretta tra gli ...

Tour de France 2018 - la tappa di Oggi : Lorient-Quimper. Orario - altimetria e come vederla in tv : In programma oggi (mercoledì 11 luglio) la quinta frazione del Tour de France 2018, con partenza a Lorient e arrivo a Quimper per un totale di 204,5km. Percorso mosso sulla falsa riga delle classiche primaverili, con ben cinque Gran Premi della Montagna (tre di terza categoria e due di quarta) racchiusi nella seconda metà del tracciato. Difficile un arrivo in volata, attenzione quindi ai finisseur. Dopo il primo traguardo volante superati 92,5km ...

Tour 2018 - la tappa di Oggi La Baule-Sarzeau in diretta LIVE : ... Cavendish, Greipel, Demare e Kristoff, senza dimenticare l'azzurro Colbrelli, beffato di pochi centimentri dal campione del mondo a La Roche sur Yon.

Tour de France 2018 - la tappa di Oggi : La Baule-Sarzeau. Orario - altimetria e come vederla in tv : oggi (martedì 10 luglio) si svolgerà la quarta tappa del Tour de France 2018, 195 km da La Baule a Sarzeau. La Grande Boucle si sposta in Bretagna e dopo la cronometro a squadre, torneranno protagonisti i velocisti. Il percorso odierno presenta infatti alcuni saliscendi nella parte centrale, tra cui il GPM de la Côte de Saint-Jean-la-Poterie, ma il finale è completamente piatto e adatto quindi ad uno sprint di gruppo. Assisteremo ad una nuova ...

Tour de France 2018 - risultati e classifica dopo la tappa di Oggi : Vince la BMC di Porte e Van Avermaet, nuova maglia gialla. A 4'' il Team Sky di Froome, che recupera il tempo perso nella prima tappa. Discorso opposto per Nibali, che insieme alla Bahrain-Merida ...

Tour 2018 - la tappa di Oggi cronometro a squadre di Cholet in diretta LIVE : Arriva già al terzo giorno di corsa il primo importante banco di prova di questa edizione del Tour de France . Dopo gli sprint vincenti di Gaviria e Sagan, infatti, è il momento della cronosquadre, ...

Tour de France 2018 - la tappa di Oggi : cronometro a squadre Cholet-Cholet. Orario - altimetria e come vederla in tv : La terza tappa del Tour de France 2018 in programma oggi, lunedì 9 luglio, prevede una cronometro a squadre con partenza e arrivo a Cholet, località dei Paesi della Loira. Era dal 2015 che sulle strade Francesi non si disputava una corsa contro il tempo dedicata ai team partecipanti. Dal punto di vista altimetrico il percorso lungo 35,5km si presenta ondulato, con l’alternanza di saliscendi per tutto il circuito. L’ago della bilancia ...

Tour de France 2018 - risultati e classifica dopo la tappa di Oggi : Doppio trionfo per il Campione del Mondo Peter Sagan, che conquista la volata, a spese di Sonny Colbrelli, e la maglia gialla. Ancora cadute: si ritira Sanchez dell'Astana