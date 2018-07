Oggi entra in vigore il decreto dignità ma per le opposizioni ostacola il lavoro

Rientra l’allarme trasferimento di chiamata per i clienti Iliad : da Oggi è incluso nei 5 - 99 euro : Lo scivolone commesso da Iliad sul trasferimento di chiamata è stata un'amara sorpresa per gli utenti che tenevano a mente il motto "senza brutte sorprese" L'articolo Rientra l’allarme trasferimento di chiamata per i clienti Iliad: da oggi è incluso nei 5,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Intesa Sanpaolo promuove la lirica italiana : Oggi a Central Park "Opera italiana is in the Air" : Intesa Sanpaolo sostiene il concerto “Opera italiana is in the Air”, giunto alla sua seconda edizione, che si terrà oggi al Central Park di New York; un evento gratuito...

Cade dalla fune e muore. Rientra Oggi la salma di Matteo Pancaldi : Era dotato di una sensibilità particolare per il mondo della scienza, per il quale mostrava grandi curiosità e interesse, sensibilità che lo aveva indirizzato verso l'insegnamento. Tutto il corpo ...

Oggi il Consiglio europeo sui migranti. Tusk ai capi di Stato : “Dobbiamo decidere chi entra in Ue” : Si aprono Oggi a Bruxelles i lavori del Consiglio europeo che affronterà soprattutto il tema dei migranti. L'Italia presenterà dieci punti, ma alcuni di questi potrebbero non essere discussi, come la riforma del regolamento di Dublino. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, nella sua lettera ai capi di Stato in vista del vertice, ha chiesto di decidere chi può entrare in Ue.Continua a leggere

L’Agenzia delle Entrate dà Oggi il via alle prenotazioni via smartphone grazie a Equiclick : L'app dell'Agenzia delle Entrate aggiorna la propria app introducendo una nuova funzionalità che entra ufficialmente in funzione oggi. Si chiama "Prenota ticket" la nuova feature che implementa Equiclick oggi, novità che permette ora di prenotare un appuntamento negli sportelli dell'Agenzia delle Entrate direttamente via smartphone o tablet. L'articolo L’Agenzia delle Entrate dà oggi il via alle prenotazioni via smartphone grazie a ...

Superenalotto - centrato il '6' da oltre 51 milioni | PiOggia di vincite in tutta italia : centrato il "6" al concorso del Superenalotto : vinti oltre 51 milioni , per la precisione 51 milioni 393.733 euro, grazie a un sistema "a caratura" giocato attraverso la bacheca dei sistemi Sisal. Le ...

Centrato il 6 al Superenalotto : piOggia di vincite in tutta Italia : Vincita record al Superenalotto. Centrato il sei che vale 51 milioni di euro. La vincita questa volta è arrivata grazie ad un sistema "a caratura" che è stato giocato con la bacheca dei sistemi Sisal. Si tratta di 45 quote da 7 euro che sono state vendute in diverse ricevitorie in tutta Italia. Ogni quota incasserà più di un milione di euro. La sestina vincente: 4, 17, 29, 55, 67, 70 - Jolly 72 - SuperStar 49. Ecco l'elenco completo delle città ...

Superenalotto - centrato il “6” da oltre 51 milioni | PiOggia di vincite in tutta italia : Superenalotto, centrato il “6” da oltre 51 milioni | Pioggia di vincite in tutta italia Superenalotto, centrato il “6” da oltre 51 milioni | Pioggia di vincite in tutta italia Continua a leggere L'articolo Superenalotto, centrato il “6” da oltre 51 milioni | Pioggia di vincite in tutta italia proviene da NewsGo.

Estrazioni Lotto e Superenalotto - i numeri vincenti di Oggi. Centrato un 6 da 51 milioni di euro : vincita record : le Estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperenaLotto di oggi, sabato 23 giugno 2018: ecco tutti i numeri vincenti dell'estrazione di questa sera. Al SuperenaLotto, estratto il '6' da 51,3 milioni di euro. La vincita è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal. Le 45 quote da 7,00 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai giocatori in varie località ...

F1 Francia - piOggia sulle Libere 3 : Vettel è 5° ma rientra ai box : LE CASTELLET - Protagonista delle Libere 3 è stata la pioggia, che ha condizionato pesantemente le prove. Le auto sono rimaste a lungo ai box per non consumare le gomme total wet in vista delle ...

Milan : entro Oggi i 32 milioni di Mr. Li. Elliott pronto a subentrare : Ansa il socio - Come spiega Marco Pasotto nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il fatto che l'hedge fund americano abbia già stanziato i 32 milioni e attenda soltanto di far ...

Calciomercato Juventus - Luciano MOggi annuncia un doppio clamoroso colpo in entrata : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio, il club bianconero ha intenzione di regalare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra sempre più forte per tentare anche l’assalto alla Champions League, nelle ultime ore importanti mosse. Le bombe vengono sganciate direttamente dall’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, ecco le dichiarazioni a 7 Gold: “Per Cancelo la situazione è questa: lui vuole la Juve e la Juve ...

PAULO ROBERTO COTECHINO CENTRAVANTI DI SFONDAMENTO - IRIS/ Info streaming del film (Oggi - 13 giugno 2018) : PAULO ROBERTO COTECHINO, CENTRAVANTI di SFONDAMENTO, il film in onda su IRIS oggi, mercoledì 13 giugno 2018. Nel cast: Alvaro Vitali, Carmen Russo e Mario Carotenuto. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:19:00 GMT)

Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento/ Su Iris il film con Alvaro Vitali (Oggi - 13 giugno 2018) : Paulo Roberto Cotechino, centravanti di sfondamento, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 13 giugno 2018. Nel cast: Alvaro Vitali, Carmen Russo e Mario Carotenuto. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 09:36:00 GMT)