Nutella sta regalando un barattolo da 5 kg per anniversario? La bufala più dolce che c’è

(Di sabato 14 luglio 2018) Golosoni in guardia: lastaunda 5 kg per festeggiare l'della sua fondazione? La catena WhatsApp ha cominciato a farsi strada in queste ore già accumulando un discreto successo. Non è la prima volta che la nota fa la sua comparsa sull'applicazione di messaggistica (l'avevamo già commentata in azione lo scorso autunno) ma assistiamo ora ad un suo ritorno di fiamma anche in questi caldi giorni estivi.Si tratta di una? Certo che si e per la delusione di molti non è vero che lastaunda 5 kg né per festeggiare il suo, né tanto meno per nessun altro scopo (pure promozionale). Ci troviamo di fronte alla solita fake news che nasconde anche una vistosa trappola: quella di un pericoloso questionario che, se compilato, potrebbe portare alla sottoscrizione di abbonamenti abbastanza costosi.La nuova ...