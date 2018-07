Nuovo raid vandalico al Palazzetto dello Sport di Sarno | denunciati quattro giovani

Detto Fatto - al posto di Caterina Balivo arriva Bianca Guaccero : ritratto del Nuovo volto del pomeriggio di RaiDue : Otto film, ventitre fiction, due musical e un Festival di Sanremo: il curriculum di Bianca Guaccero non passa inosservato. Sarà la bella showgirl pugliese, classe 1981, a far compagnia al pubblico di Detto Fatto dal prossimo 10 settembre. Il direttore di Rai2 Andrea Fabiano ha deciso di puntare su di lei dopo averla sottoposta a un provino e dopo aver battuto la concorrenza di altre colleghe, da Andrea Delogu a Monica Leofreddi. A soli diciotto ...

Palermo : Nuovo raid vandalico in scuola Falcone - vetri in frantumi : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Vandali in azione nella scuola intitolata a Giovanni Falcone nel quartiere Zen di Palermo. Ignoti hanno lanciato dei sassi mandando in frantumi le vetrate dell'istituto, già in passato oggetto di raid e incursioni. A dare l'allarme stamani è stato il personale scolasti

E3 2018 : annunciata la data di uscita di The Division 2. In arrivo i Raid e mostrato un Nuovo spettacolare trailer sul palco di Ubisoft : Nel corso della conferenza E3 2018 di Ubisoft è arrivato un graditissimo annuncio, la data di uscita dell'atteso The Division 2, che arriverà il prossimo 15 marzo 2019.Ma non solo, sono state condivise varie informazioni sul nuovo episodio: innanzitutto, Washington DC, che farà da sfondo alle vicende, deve prepararsi per la peggiore minaccia mai affrontata. Le azioni nella storia impatteranno sulla vita dei civili. Alla fine della campagna ...

E3 2018 : Shadow of the Tomb Raider si mostra in un Nuovo trailer di gameplay alla conferenza Square Enix : La conferenza Square Enix che si sta tenendo in questi minuti si è aperta con una lunga parentesi dedicata a Shadow of the Tomb Raider, durante la quale è stato mostrato un lungo video di gameplay che ha posto l'accento sulle novità proposte dal titolo sviluppato da Eidos Montreal.Il gameplay, ambientato nella giungla, vanterà numerosi elementi stealth con Lara Croft che è diventata una vera e propria predatrice, in grado di eliminare manciate ...

E3 2018 : un Nuovo splendido trailer per Shadow of the Tomb Raider : Continua in questi minuti la conferenza E3 2018 di Microsoft e, tra i vari protagonisti dello show, c'è stato spazio anche per Shadow of the Tomb Raider.La nuova avventura di Lara Croft, in arrivo il prossimo 14 settembre, è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer che ci ha fornito una nuova occhiata ad alcuni spezzoni di gameplay.Ecco qui il video, buona visione:Read more…

Shadow of the Tomb Raider : il Nuovo video si focalizza sull'interfaccia utente e la mappa : Square Enix e Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo video di Shadow of the Tomb Raider della serie "Meet the Team". L'ultimo filmato si concentrava sulle fasi esplorative in compagnia del gameplay director, Daniel Drapeau, questa volta il protagonista è l'UI Lead, David Boileau.Come segnala Dualshockers, in questo nuovo video diario, ci si focalizza sull'interfaccia utente. David Boileau parla di come gli sviluppatori abbiano pensato a una UI ...

Il Nuovo video di Shadow of the Tomb Raider si concentra sulle fasi esplorative : Gli sviluppatori di Shadow of the Tomb Raider continuano a condividere in rete nuovi filmati della serie "Meet The Team". Se nell'ultimo video si parlava della complessa IA implementata nel gioco, ora è il gameplay director, Daniel Drapeau, a svelare qualche altro dettaglio.Come riporta Dualshockers, Drapeau parla della capacità di Lara di nuotare sott'acqua liberamente, che gli permetterà di scoprire nuovi ambienti come piccole caverne o Tombe ...

La complessa IA di Shadow of the Tomb Raider al centro del Nuovo video : Eidos Montreal e Square Enix hanno pubblicato un nuovo video di Shadow of the Tomb Raider della serie Meet the Team, questa volta in compagnia con la Development Tester, Bianca Lavric.Come riporta Dualshockers, in questa occasione Lavric parla della complessità dell'IA e di come il team la stia testando per assicurarsi che tutto funzioni correttamente. Abbiamo anche un suggerimento sulla scena di un elicottero, ma non ci sono ulteriori dettagli ...

“Scanzonissima” – Terza puntata del 1° giugno 2018 – Gigi e Ross nel Nuovo game musciale di Raidue. : Sulle orme del vecchio Furore che era tornato lo scorso anno con discreti risultati, quattro mercoledì in prima serata su Raidue va in onda “Scanzonissima”, il nuovo musical game show condotto da Gigi e Ross. Le prime due puntate sono state un flop di ascolti: poco più di un milione di spettatori e solo il […] L'articolo “Scanzonissima” – Terza puntata del 1° giugno 2018 – Gigi e Ross nel nuovo game musciale di Raidue. sembra essere il ...

Nel Nuovo video di Shadow of the Tomb Raider gli sviluppatori parlano degli enigmi e della loro realizzazione : Square Enix e Eidos Montreal hanno rilasciato un nuovo video di Shadow of the Tomb Raider, il nuovo episodio della saga di Lara Croft che promette di essere il capitolo più difficile del franchise. Stavolta, il protagonista del filmato è il 3D Artist, Yann Regnier.Come segnala Dualshockers, nel video, Regnier parla degli enigmi e dei meccanismi su cui ha lavorato per il gioco. Ne ha progettati più di cinquanta, assicurandosi che fossero ...

Israele - Nuovo raid sulla Striscia di Gaza : morti due palestinesi : Ancora sangue e violenza sulla Striscia di Gaza. Un attacco condotto da un carro armato dell'esercito israeliano contro una postazione militare di osservazione, avvenuto questa mattina a...

Nuovo raid di Israele a Gaza : Gaza, 27 mag. (AdnKronos) – Due palestinesi sono stati uccisi questa mattina a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, in un attacco condotto da un carro armato dell’esercito israeliano contro una postazione militare di osservazione. Lo ha reso noto il ministero della Sanità dell’enclave palestinese, precisando di aver identificato gli uomini uccisi: Hussein al-Amur di 25 anni e Abdel Halim al-Naka di 28. L'articolo Nuovo raid ...

Nuovo raid alla metro di Bagnoli - i residenti : via alle ronde notturne : Ancora insicurezza e violenza alla stazione metro di Bagnoli, nell'area della X Municipalità. Un Nuovo raid la scorsa notte, dopo l'edicola - già da tempo 'obiettivo' primario dei teppisti - stavolta ...