Nuova serie televisiva per il regista di Avengers

The Nevers - Joss Whedon creatore di una Nuova serie tv per la Hbo : A nove anni da Dollhouse, la sua ultima creatura televisiva (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. è stata ideata insieme al fratello Jed ed a Maurissa Tancharoen), Joss Whedon torna al suo primo amore, la televisione. Il creatore di Buffy sarà infatti dietro The Nevers, nuova serie tv fantascientifica di cui la Hbo ha ordinato una stagione.Il network via cavo, in cerca di eredi per il dopo Game of Thrones, punta ancora una volta sul genere ...

Serie A - al via ufficialmente la Nuova stagione : il 26 luglio la presentazione del Calendario 2018/2019 : Il Calendario della Serie A 2018/2019 verrà presentato giovedì 26 luglio presso gli studi televisivi di Sky Ancora qualche giorno di attesa e tifosi, appassionati ed addetti ai lavori potranno conoscere il programma delle sfide calcistiche della nuova stagione. Giovedì 26 luglio si terrà, infatti, presso gli studi televisivi di SKY, la presentazione del Calendario della Serie A 2018/2019, che prenderà il via sabato 18 agosto, con i primi ...

Dead to Me : la Nuova serie Tv Netflix con Crhristina Applegate : Dead to Me è la nuova serie Tv dark di Netflix. La sitcom vedrà Christina Applegate nel cast dello show che potrebbe conquistare l’America subito dopo la sua uscita. Il format comico per la serialità made in USA può contare infatti su un forte apprezzamento da parte del pubblico, che da sempre premia prodotti simili. Dead to Me vedrà Christina Applegate in un ruolo curioso, per una sitcom dal gusto dark che rivoluzionerà il genere sotto ...

Max Greenfield di New Girl e Beth Behrs di 2 Broke Girls nella Nuova serie The Neighborhood (video trailer) : Sono Max Greenfield di New Girl e Beth Behrs di 2 Broke Girls i nuovi protagonisti di The Neighborhood. Nuovi perché la serie, voluta da CBS, ha subito un recast poco dopo l'ordine di realizzare un episodio pilota. L'emittente ha arruolato i veterinari delle sitcom di grande successo New Girl e 2 Broke Girls, entrambe ormai concluse, per sostituire i protagonisti originali Josh Lawson e Dream Walker il mese scorso, poco dopo aver ordinato il ...

The New Pope - John Malkovich entra cast della Nuova serie di Paolo Sorrentino : John Malkovich entra nel cast di The New Pope, prossimo lavoro di Paolo Sorrentino nonché sequel spirituale (è il caso di dirlo) di The Young Pope, acclamato esordio seriale del regista napoletano. Ancora non è chiaro il ruolo che la star hollywoodiana andrà a ricoprire in una serie che – come dichiarato dallo stesso autore di Loro 1 e Loro 2 – riprenderà la propria indagine nel “mondo del papato moderno” senza limitarsi ...

The Generi - su Sky Atlantic la Nuova serie di Maccio Capatonda (che finisce anche ad X Factor - Video) : Al debutto su NOW TV avvenuto il mese scorso, non poteva seguire quello televisivo per la nuova serie tv di Maccio Capatonda. The Generi, infatti, va in onda da oggi, 2 luglio 2018, su Sky Atlantic, alle 22:50. Otto episodi in cui Capatonda (al secolo Marcello Macchia) non rende semplicemente omaggio ai Generi che hanno fatto grande il grande e piccolo schermo, ma si ritrova addirittura a viverli.Maccio interpreta Gianfelice Spagnagatti, 40enne ...

Disincanto - la Nuova serie di Matt Groening / Video - il papà dei Simpson e di Futurama sbarca su Netflix : Disincanto, la nuova serie di Matt Groening: Video, il papà dei Simpson e di Futurama torna nel passato per raccontare la storia di una principessa alcolizzata nel Medioevo.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 13:24:00 GMT)

Diritti tv : “Dazn sarà la Nuova casa della Serie B” : “Siamo orgogliosi di poter annunciare che Dazn diventerà la nuova casa della Serie B”. E’ quanto dichiara Jacopo Tonoli, Chief Commercial Officer di Perform Group, la società che si è aggiudicata i Diritti multipiattaforma per tre stagioni la trasmissione di tutti i match della Serie B, con l’esclusiva di 10 partite su 11 ogni giornata, nonché dei playoff e dei playout, che saranno trasmessi appunto su Dazn, il ...

Premium - Nuova lettera agli abbonati : “Al lavoro per offrire la Serie A” : Una volta esaurito l’impegno con i Mondiali, Mediaset non avrà più alcun evento calcistico da trasmettere. La pay Tv Premium ha infatti perso i diritti sia sulla Champions League, che sarà in esclusiva su Sky fino al 2021, sia sulla Serie A, che sarà spartita tra la Tv di Murdoch e Perform Group. L’emittente con […] L'articolo Premium, nuova lettera agli abbonati: “Al lavoro per offrire la Serie A” è stato ...