Nuoto | Europei Glagow 2018 | Gabriele Detti rinuncia Una scelta intelligente pensando al

PallaNuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Israele-Italia 2-21. Le pagelle del Setterosa : sugli scudi Garibotti : L’Italia ha battuto Israele per 21-2 nella partita d’esordio degli Europei di Pallanuoto femminile: andiamo a scoprire le pagelle del Setterosa, sceso in acqua nel primo pomeriggio a Barcellona. ITALIA Gorlero, 6.5: si fa sorprendere soltanto da una magia e da un rigore, per giunta intuito. Per il resto ordinaria amministrazione, ma da domani la musica cambierà. Tabani, 6.5: fa il suo dovere in fase difensiva, anche se commette un ...

PallaNuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Israele-Italia 2-21. Inizio soft per il Setterosa - bene la differenza reti : Goleada doveva essere e così è stato: l’Italia batte Israele per 21-2 nell’esordio degli Europei di Pallanuoto femminile scattati oggi a Barcellona. Il Setterosa risponde così anche all’Olanda, che nel match inaugurale ha superato per 21-1 la Croazia, in ottica differenza reti nel Girone A. Domani, alle ore 20.30, primo impegno probante per le azzurre, contro la Grecia. Lo scarto è di 19 reti, il medesimo dell’unico ...

LIVE PallaNuoto femminile - Italia-Israele Europei in DIRETTA : debutto agevole per il Setterosa - serve la goleada : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Israele-Italia. Tutto pronto a Barcellona per l’inizio degli Europei di Pallanuoto: ad aprire le danze, oggi, sabato 14 luglio, sarà il torneo femminile. L’Italia farà il suo esordio alle ore 15.30 contro Israele, formazione alla prima partecipazione assoluta ad una fase finale della rassegna continentale. Il precedente più recente tra le due selezioni è datato 2 febbraio, nelle ...

Nuoto - Europei 2018 : Gabriele Detti rinuncia! Il Campione del Mondo a casa - la spalla migliora ma non basta : Gabriele Detti non parteciperà agli Europei 2018 di Nuoto, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) a inizio agosto. Il Campione del Mondo degli 800 metri stile libero, nonché detentore del titolo continentale sui 400, è stato costretto a rinunciare a causa del noto problema alla spalla che lo ha limitato molto nel corso dell’ultima stagione. Il toscano ha provato a recuperare fino all’ultimo, magari con la possibilità di gareggiare in ...

PallaNuoto femminile - Europei 2018 : Italia-Israele. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo tanta attesa, iniziano finalmente gli Europei di Pallanuoto 2018, la competizione più importante a livello di nazionali nel Vecchio Continente per quest’anno. A Barcellona si comincia con il torneo a livello femminile: subito in acqua il Setterosa di Fabio Conti. Le vice campionesse olimpiche in carica se la vedranno oggi con Israele nel debutto in questo Europeo. Andiamo a scoprire il programma completo e come seguire in tv ...

Nuoto - Europei Glasgow 2018 : sei integrazioni dopo il Trofeo Settecolli. Non c’è Gabriele Detti ma… : Le indiscrezioni sono state confermate e la FIN (Federazione Italiana Nuoto) ha ufficializzato le sei integrazioni nella lista dei partecipanti ai prossimi Europei di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna), programmati dal 3 al 9 agosto. Si tratta di Anna Pirovano (2’13″21 nei 200 misti; 2’27”52 nei 200 rana), Luca Mencarini (1’57″73 nei 200 dorso) e Filippo Berlincioni (1’57″36 nei 200 farfalla) nelle gare ...

PallaNuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : le rose delle favorite per l’oro : Domani scatteranno gli Europei di Pallanuoto con la prima giornata del torneo femminile: 12 le squadre che si giocheranno il titolo. Sarà una rassegna continentale a due velocità: sei Paesi a giocarsi il podio, e altre sei a giocarsi, verosimilmente il settimo posto. Andiamo a scoprire le rose definitive delle cinque principali avversarie dell’Italia. GRECIA Le elleniche rappresentano il primo ostacolo che le azzurre dovranno affrontare, ...

PallaNuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : verso Israele-Italia. Match facile per il Setterosa prima dei due scontri decisivi : Tutto pronto a Barcellona per l’inizio degli Europei di Pallanuoto: ad aprire le danze, domani, sabato 14 luglio, sarà il torneo femminile. L’Italia farà il suo esordio alle ore 15.30 contro Israele, formazione alla prima partecipazione assoluta ad una fase finale della rassegna continentale. Il precedente più recente tra le due selezioni è datato 2 febbraio, nelle qualificazioni dell’Europa Cup: le ragazze del CT Fabio Conti ...

PallaNuoto - Europei 2018 : Settebello - ora servono delle risposte. Inizia l’avvicinamento a Tokyo 2020 - vietato sbagliare : La delusione dei Mondiali di Budapest 2017, un risultato non di certo sperato nella nuova Europa Cup di quest’anno e la controprestazione arrivata ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona il mese scorso. Nelle ultime competizioni ufficiali, nel post Rio 2016, quando gli azzurri riuscirono a raggiungere una spettacolare medaglia di bronzo, il Settebello non è riuscito più ad esprimere il proprio gioco e ad ottenere risultati di rilievo. Il ...

PallaNuoto femminile - Europei 2018 : Italia-Israele. Programma - orario e tv : Tutto pronto per l’esordio dell’Italia negli Europei di Pallanuoto femminile 2018: domani a Barcellona, in terra spagnola, scende in acqua il Setterosa che affronterà nella prima partita del raggruppamento A Israele. Azzurre che partono nettamente avanti contro la nazionale israeliana: un primo test soft per entrare al meglio nel clima della manifestazione continentale. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari ...

PallaNuoto femminile - Europei 2018 : le favorite. Ben sei contendenti per la medaglia d’oro : Gli Europei di Pallanuoto femminile scatteranno sabato 14 luglio per concludersi venerdì 27. L’Italia sarà presente con il Setterosa, che nel torneo di Barcellona, nel quale sono presenti 12 squadre divise in due raggruppamenti, è tra le selezioni favorite per il successo finale, assieme ad Olanda, Grecia, Ungheria, Russia e Spagna. Le prime due sono inserite nel Girone A, come le azzurre: domenica 15 arriverà per le nostre ragazze la ...

PallaNuoto - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. I 13 azzurri del Settebello : Sono due le notizie che si deducono dalle convocazioni del CT Sandro Campagna per gli Europei di Barcellona: il Settebello affronterà la rassegna continentale di Pallanuoto con un solo centroboa di ruolo, Bodegas (non c’è Aicardi), mentre rientra, rispetto alla Superfinal di Europa Cup, Gallo. Dopo gli ultimi movimenti di mercato, sono soltanto tre le società rappresentate dai 13 azzurri. I 13 convocati dell’Italia (CT: Sandro ...

PallaNuoto femminile - Europei 2018 : le convocate dell’Italia. Le 13 azzurre del Setterosa : Sono due le conferme ed una la sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia nelle convocazioni del CT Fabio Conti per gli Europei di Barcellona: il Setterosa affronterà la rassegna continentale di Pallanuoto femminile con due centroboa di ruolo, Aiello e Palmieri, mentre resta fuori, assieme a Chiappini e Galardi, anche Cotti. Dentro invece, a sorpresa, Gragnolati: dopo gli ultimi movimenti di mercato, sono soltanto quattro le società ...