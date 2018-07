Novità iPhone : il ‘melafonino’ diventa flessibile - news 14/7 : Le Novità sui nuovi iPhone si susseguono di ora in ora. Questa volta si parla di un modello di smartphone targato Apple davvero innovativo: dovrebbe essere ultraleggero e anche pieghevole. In effetti l’azienda di Cupertino ha già da tempo (dal 2016) pronti i brevetti sul display flessibile. Il nuovo iPhone ‘pieghevole’ sarà la vera Novità del 2019? Le indiscrezioni parlano del prossimo oggetto di culto dei tanti utenti Apple come un vero proprio ...

Blindato l’aggiornamento iOS 11.4.1 su iPhone : le Novità per la sicurezza e i problemi risolti : Un po' a sorpresa l'aggiornamento iOS 11.4.1 su iPhone è stato rilasciato nelle scorse ore da Apple. In effetti Cupertino, nelle scorse settimane, aveva reso disponibili solo due beta per il firmware minore che poi è giunto subito nella sua versione definitiva per tutti i possessori di melafonini, dall'iPhone X fino all'ormai datato iPhone 5S. Quali sono le novità in distribuzione? Il firmware iOS 11.4.1 pesa decisamente poco, ossia 206,9 MB ...

Una cascata di Novità per Telegram : doppio aggiornamento iPhone e Android : In grande ripresa Telegram, che, nonostante i problemi palesati ieri (di cui vi abbiamo parlato qui), ha rilasciato un doppio aggiornamento: versione 4.8.3 per iPhone, e release 4.8.10 per dispositivi Android. La maggior parte delle funzioni messe a disposizione risultano condivise tra le due piattaforme, con qualche piccola differenza a favore dell'iterazione realizzata per l'OS mobile di Google. Affondiamo comunque il colpo, per farvi meglio ...

Le Novità della beta 2 iOS 12 su iPhone : nuovo menù batteria e tempo consentito : Come previsto, la beta 2 iOS 12 ha fatto capolino nelle scorse ore sugli iPhone compatibili degli sviluppatori iscritti al programma beta tester di Apple. Quali novità sono state introdotte nel firmware sperimentale di Cupertino? Il nuovo pacchetto non costituisce certo uno stravolgimento rispetto alla prima release, eppure sono state effettuate specifiche correzioni al firmware e anche introdotte nuove funzioni. Partiamo con le novità della ...

iPhone - melafonini più veloci con iOS 12 : tutte le Novità dal WWDC 2018 : iPhone, arriva iOS 12: tutte le novità Foto Apple iPhone, melafonini più veloci con iOS 12: tutte le novità Nel corso del WWDC 2018 , Worldwide Developers Conference , , conferenza annuale dedicata ...

Nuovo iOS 12 - le 7 Novità in arrivo su iPhone e iPad : Una delle novità principali che vedremo su iOS 12, in arrivo in autunno su iPhone e iPad, punta a farti usare meno il tuo smartphone. Nell’ottica di preservare la tua “salute digitale”, Apple ha deciso di introdurre nella nuova versione del suo sistema operativo mobile una funzione che ti consente di sapere quanto tempo usi il telefono, con quali app e quante volte lo sblocchi al giorno. Una mossa che rincorre quanto già visto ...

La funzione per «disintossicarci» dallo smartphone e le altre Novità in arrivo su iPhone e iPad : Come sempre, nel suo appuntamento di fine primavera, Apple annuncia le novità dei suoi sistemi operativi: iOS, watchOS, macOS e tvOS. Sono il cuore dei dispositivi che abbiamo in tasca – per chi ami la Mela – e di volta in volta si arricchiscono di nuove funzionalità, alcune molto utili e magari attese altre che spaziano più dalle parti del divertimento e delle curiosità. Vediamo quali sono quelle annunciate quest’anno da Tim Cook e dagli altri ...

Novità iOS 12 : iPhone più veloce con nuova AR e limite utilizzo : In particolare, ARKit 2 consentirà di creare app più dinamiche e interattive, nelle quali 2 o più utenti possano combinare le loro azioni e creare un unico "mondo a realtà aumentata". Una ...

iOS 12 E’ Ufficiale : Tutte Le Novità | Aggiornamento Per iPhone E iPad : Apple presenta ufficialmente iOS 12, il nuovo sistema operativo per iPhone, iPad, iPod. Ecco Tutte le Novità di iOS 12. Cosa cambia con iOS 12? Quali sono le nuove funzioni di iOS 12? Ecco tutto quello che devi sapere sul sistema operativo iOS 12 Novità iOS 12: cosa cambia? Come ampiamente preannunciato, Apple ha svelato finalmente il nuovo sistema operativo iOS 12 per […]

Tutte le Novità di iOS 12 : iPhone compatibili - cosa cambierà e uscita a quando : Quali sono le principali novità di iOS 12? All'apertura della WWDC 2018, la conferenza annuale degli sviluppatori, ecco che sono stati svelati tutti i cambiamenti previsti sugli iPhone compatibili con il nuovi sistema operativo. Li elencheremo di seguito, specificando anche il periodo di uscita per l'aggiornamento pubblico. Come da tradizione, sul palco sono state snocciolate agli sviluppatori Tutte le novità iOS 12 che proprio gli esperti si ...

Tutte le Novità dell’aggiornamento iOS 11.4 del 29 aprile in azione da iPhone X a iPhone 5S : L'aggiornamento iOS 11.4 è stato appena rilasciato in questa serata del 29 maggio su iPhone X, iPhoen 8, iPhone 7, iPhone 6S, SE, 6 e 5S. Quali sono le novità ufficiali introdotte su vecchi e nuovi melafonini con il download (a dire la verità) neanche troppo corposo di 281,1 MB? Il primo punro di forza dell'ultima fatica software di Cupertino riguarda AirPlay 2. Ora, grazie alla rinnovata funzione, sarà possibile controllare l'impianto audio ...

Tutte le Novità WhatsApp sui gruppi con l’ultimo aggiornamento per iPhone e Android : L'ultima versione finale di WhatsApp per iPhone e Android sembra introdurre una serie di novità importanti per quanto riguarda la gestione dei gruppi di chat, di cui a seguire i dettagli. Si parte dalla descrizione della conversazione che pone in primo piano l'argomento principale del gruppo specifico, il regolamento e l'obiettivo generale: ogniqualvolta qualcuno venga aggiunto, la descrizione verrà esibita in evidenza. Passiamo poi alle ...

Sempre più vicino l’aggiornamento iOS 11.4 su iPhone : le Novità della beta 4 : In queste ore Apple sta distribuendo l'aggiornamento iOS 11.4 nella sua beta 4 a sviluppatori e tester pubblici. Il percorso verso il rilascio definitivo del firmware è oramai ad un passo, vista pure la natura dell'ultimo pacchetto. Si tratta infatti sostanzialmente di un firmware migliorativo con qualche correzione di bug e qualche funzione finalmente confermata. Il peso del pacchetto è di poco più di 200 MB. Gli sviluppatori stanno ...