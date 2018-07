Nomine alla Regione | Iorio | Le scelte dell' attuale governo regionale smentiscono

Nomine alla Regione - Iorio a testa bassa : "Uno schiaffo ai molisani che chiedevano il cambiamento" : ... a quei partiti e ai soggetti politici che gli stessi interpreti del vecchio governo regionale non hanno esitato ad abbattere, producendo danni all'economia molisana". "Lo dimostra la scelta di ...

Turchia - le prime Nomine di Erdogan : il genero alle Finanze - bavaglio alla Banca centrale : Gli occhi dei mercati e degli investitori internazionali erano tutti puntati su un nome: il nuovo ministro dell'Economia e delle Finanze. Speravano

Rai - Di Maio : Nomine devono essere sganciate dalla politica : Roma, 20 giu. , askanews, 'Le nomine del Cda, del direttore generale e del presidente della Rai non devono essere appannaggio della politica, ma sganciate dalla politica. devono avere una mission: ...

Salvini critica la Rai alla vigilia delle Nomine del cda 'Contro di noi tg da anni 20 e 30' : A pochi giorni dalle nomine dei vertici Rai, Matteo Salvini va all'attacco della tv pubblica. Nel mirino del vicepremier l'informazione di Viale Mazzini. "Alcuni telegiornali della Rai sembrano quelli degli anni '20 e degli anni '30. Dico da giornalista che in queste settimane sto vedendo un'opera di disinformazione senza precedenti nella storia d'italia a reti quasi unificate. Carta stampata, radio e televisione", afferma a Otto e mezzo su ...

Nel contratto di Governo Lega-M5S, si sottolinea la necessità di creare una banca per gli investimenti, lo sviluppo dell'economia, e delle imprese italiane' da costruire utilizzando le strutture e le

Nomine : conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos : Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Si avvicina l’ora delle scelte per i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, primo tassello del grande puzzle che è la partita delle Nomine delle aziende pubbliche. Un dossier che il nuovo governo giallo-verde si è trovato subito sul tavolo visti i tempi stretti dovuti dalle imminenti scadenze societarie. L’assemblea di Cdp è, infatti, convocata per il 20 giugno prossimo in prima convocazione e il 28 ...

Nomine : conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Nomine al vertice, ma non solo. L’attenzione ora si concentra anche e soprattutto alla mission che verrà assegnata a Cassa Depositi e Prestiti. Nel contratto di Governo Lega-M5S, si sottolinea la necessità di creare una banca per gli investimenti, lo sviluppo dell’economia, e delle imprese italiane” da costruire utilizzando le strutture e le risorse già esistenti”. C’è poi il fronte caldo di ...

Nomine : conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Come recita l’articolo 6 della norma, “le Nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data ...

