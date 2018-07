No alla Bit di Milano per il Molise | Romagnuolo | Fi | | Investire sul territorio

Vittoria - i numeri dei debiti ereditati dalla vecchia Amministrazione : Il sindaco di Vittoria Giovanni Moscato ha tenuto una conferenza stampa per fare un bilancio sulla situazione debitoria del Comune e non solo.

Bankitalia lancia l'allarme : i bitcoin potrebbero finanziare il terrorismo : Il rapporto 2017 dell'Unità di informazione finanziaria, Uif, istituita presso Bankitalia ha fotografato la rete dell'economia sommersa, un mercato che vale ben 190 miliardi, 11,5% del Pil,. Per ...

Ingmar Bergman - a 100 anni dalla nascita impressioni su sette capolavori del regista che abitava sempre nei suoi sogni : Una carriera straordinaria, straripante di successi distribuiti fra teatro, televisione ma soprattutto tanto, magnifico cinema. Un’unica firma capace di autografare decine e decine di pellicole imperdibili, componendo una filmografia così alta e sconfinata da far impallidire persino la più fertile fra le correnti artistiche. Esaurire le infinite personalità di Ingmar Bergman in un semplice articolo sarebbe impossibile. Meglio dunque ...

Melania Trump e l'abito giallo/ Ultime notizie : un omaggio alla Regina Elisabetta - è il suo colore preferito : Melania Trump e l'abito giallo durante la visita del consorte nel Regno Unito: cosa si nasconde dietro il suo outfit? E' un omaggio alla Regina Elisabetta!(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 16:03:00 GMT)

L'allarme di Bankitalia sull'aumento del debito : più 14 miliardi a maggio : Non si arresta la corsa del debito pubblico : a maggio, secondo il Bollettino di Bankitalia, è arrivato a quota 2.327,368 miliardi. Ad aprile, si era attestato a 2.312,760 miliardi, mentre a maggio ...

Perché con il ritorno alla lira il debito pubblico ci costerebbe di più e faremmo più austerità? : ... porre fine all'era della liretta, che oltre ad averci regalato un quindicennio abbondante di alta inflazione, ci lasciava in dote il più alto debito pubblico in rapporto al pil del mondo avanzato. ...

ILARY BLASI - ABITO ADERENTE E CURVE MOZZAFIATO/ Dal canto alla danza : Il suo balletto conquista tutti : ILARY BLASI si conferma icona si stile anche nel corso della seconda puntata del Wind Summer Festival 2018. Ecco la foto del suo look e il parere dei tanti telespettatori sui social(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 00:55:00 GMT)

È qui la festa. Il Movimento 5 Stelle organizza un party per festeggiare subito dopo l'abolizione dei vitalizi alla Camera : Un minuto dopo l'abolizione dei vitalizi, inizia la festa. Una festa vera, organizzata dal Movimento 5 Stelle per festeggiare quello che Luigi Di Maio ha definito "il regalo" agli italiani per i primi 100 giorni del Governo. "Finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni, quel momento fatidico che abbiamo regalato ai nostri cittadini in 100 giorni di Governo". Così il vicepremier e ministro ...

allarme Corte dei Conti : popolazione invecchia - accelerare calo debito : "E' necessario affrettarsi a ridurre e in prospettiva a rimuovere, l'inevitabile pressione che un elevato debito pubblico pone sui tassi di interesse e sulla complessiva stabilità finanziaria del ...

Pensioni - Corte conti : «Non ci sono spazi per correzioni alla Fornero. Evitare altro debito» : La Corte mette in guardia il governo dai piani di revisione della legge Fornero:?Dopo aver rimarcato che «specie in campo previdenziale, le politiche pubbliche dell'oggi influiscono sulla spesa di domani», la Corte avvisa che «è cruciale non creare debito Pensionistico aggiuntivo»....

allarme IIF : debito globale a livelli record : Nuovo record per il debito globale che tocca la cifra monstre di 247.000 miliardi di dollari. A renderlo noto un rapporto dell'Istituto di Finanza Internazionale, IIF, secondo cui il debito globale ha ...

Tour de France – Subito una caduta alla partenza della 5ª tappa : quanti ritiri alla Grande Boucle : quanti ritiri al Tour de France: all’inizio della quinta tappa della Grande Boucle tre corridori costretti ad abbandonare la corsa La quinta tappa del Tour de France è iniziata da pochi minuti, ma ha già regalato importanti colpi di scena. Prima della partenza della frazione odierna, due importanti ritiri hanno lasciato tanti appassionati a bocca aperta: Michael Matthews è stato infatti obbligato ad abbondare la corsa a causa di una ...

“Io e Belen…”. Ilary Blasi svela quel segreto “proibito” che la lega alla Rodriguez. Le parole della signora Totti stupiscono e sollevano un dubbio enorme : Ilary Blasi è stata scelta come conduttrice per il programma sui Mondiali si Russia 2018, Balalaika. Insieme a lei c’è Nicola Savino e Belen Rodriguez. La Blasi era stata scelta perché è una delle conduttrici più amate e spigliate della tv ma un po’ di delusione, sui risultati del programma in termini di pubblico, c’è stata. Di sicuro il fatto che l’Italia non abbia partecipato al mondiale, ha influito, in parte, sugli ascolti. Ma bisogna ...