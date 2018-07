Nizza | a due anni dalla strage che inaugurò la stagione dei “lupi solitari”

Nizza - Vieira : 'Balotelli non ha mostrato rispetto per il club - ha rovinato due belle stagioni' : E' finito male il rapporto tra Mario Balotelli e il Nizza , nonostante i 43 gol messi a segno in 66 presenze tra Ligue 1 e Coppe europee. Il neo allenatore Patrick Vieira si sarebbe aspettato di ...

Nizza - furia Vieira contro Balotelli : “con il suo comportamento ha rovinato due ottime stagioni” : Il nuovo allenatore del Nizza è tornato a parlare del comportamento di Mario Balotelli, assente ingiustificato al raduno della formazione francese Nervi tesissimi tra Patrick Vieira e Mario Balotelli, l’attaccante italiano non si è presentato al raduno del Nizza facendo andare su tutte le furie il nuovo allenatore. foto twitter Nizza Un comportamento che non è andato giù all’ex manager dei New York City che, intervistato ai ...

Fiumi di cocaina nel Bronx di Napoli - sgominate due orgaNizzazioni criminali : I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare per associazione finalizzata al traffico e alla detenzione di stupefacenti emesse ...

L’OrgaNizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha detto che nel marzo 2017 in Siria ci furono molto probabilmente due attacchi chimici con sarin e cloro : Secondo le analisi di laboratorio dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), il 24 e il 25 marzo 2017 in Siria ci furono due attacchi con armi chimiche. Nel primo attacco, avvenuto a sud di al Lataminah, nel nord-ovest The post L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha detto che nel marzo 2017 in Siria ci furono molto probabilmente due attacchi chimici con sarin e cloro appeared first on Il ...

Italia divisa in due - tra rischio «coloNizzazione» e conquiste estere : Una parte del paese è finita in mano agli stranieri che hanno fatto incetta di aziende tricolori. Un'altra parte compra nel mondo. Qual è il vero destino dell'Italia?